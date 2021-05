"Il coprifuoco alle 23 non serve, va proprio eliminato"

Assoturismo Roma e Lazio denuncia la "mancata presa di coscienza da parte del governo sulla situazione in cui versano migliaia di locali notturni del Lazio e in tutta Italia. Attività bloccate, che non possono nè lavorare nè programmare le riaperture. Un limbo che va cancellato subito che ha lasciato a casa migliaia di lavoratori della filiera". Con una nota Assoturismo Roma e Lazio denuncia che "da nord a sud del Lazio sono migliaia i locali notturni entro terra e lungo la costa, (cocktail bar, lounge bar, pub, discoteche e locali similari), locali che lavorano la sera, di notte, con giovani e meno giovani che nonostante la zona gialla e la chiusura alle 22, non hanno convenienza ad aprire".

Per Daniele Brocchi, direttore turismo Confesercenti Roma: "I gestori dei locali devono poter programmare le riaperture subito. Le discoteche ad esempio sono luoghi aperti o al chiuso ma comunque delimitati e si possono aprire serenamente. Si possono utilizzare tamponi veloci e fare uno screening all'ingresso. Poi servono le riaperture dei ristoranti al chiuso perché con il meteo così ballerino siamo al paradosso".

Il coprifuoco alle 23.00 come ipotizzato dal 24 maggio, "non serve a nulla. I turisti non verranno lo stesso non solo per il problema dei voli a singhiozzo e le riaperture in generale ma anche per questa misura fortemente limitante. Un'ora in più allunga la cena ma non la vita - Continua Brocchi -. Il coprifuoco è illegittimo, limita la libertà di movimento e soprattutto non c'è correlazione scientifica tra coprifuoco e contagi, cosa chiesta più volte al governo. La stagione primaverile ed estiva è fatta per vivere all'aperto anche se poi come tutti sanno le concentrazioni di persone sono nel fine settimana". Le proposte sono quelle di eliminare il coprifuoco, ed adottare tutti i mezzi e precauzioni per evitare la risalita dei ricoveri ospedalieri. Tamponi, controlli, e gestione dei flussi sono la soluzione per la ripartenza.