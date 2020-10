"Coprifuoco alle 22 alternativa valida rispetto al lockdown, ma solo a Roma e Milano"

L'ipotesi del coprifuoco anche a Roma va seriamente valutata. E' questa l'idea di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria.

"L'ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. - afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti - Penso a Milano, all'area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c'è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare".

Secondo Bassetti "va fatto qualcosa, la situazione epidemiologica è rapidamente peggiorata e non ci aspettavamo di vedere numeri così importanti così presto. E' stata anticipata la previsione dei casi di 3-4 settimane con una brusca accelerazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E Roma, nel frattempo, si prepara ad aumentare i controlli sui minimarket per "verificare casi di irregolarità e il rispetto delle regole anti-Covid" e in caso di reiterate violazioni "procedere con la sospensione dell'attività". E' questo quanto chiesto dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi al comandante della Polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli.