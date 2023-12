Dalla sanità alla formazione, le coop di Roma hanno un giro da 1,7 miliardi di euro

Hanno superato la crisi della pandemia attestandosi su numeri che sembrano provenire da un'altra città, da un altro Paese. Le cooperative e le imprese romane che si ritrovano all'interno di Confcooperative producono un giro d'affari complessivo di 1,7 miliardi di euro, dando lavoro a 30mila persone per la maggior parte con contratti a tempo indeterminato.

Le coop di Roma fatturano 1,7 miliardi di euro

I numeri sono stati resi pubblici durante l'assemblea del 12 dicembre a piazza di Pietra, alla fine della quale è stato confermato presidente Marco Marcocci, già presidente di Confcooperative Lazio. In totale, le aziende affiliate con radici nel territorio capitolino sono 515, oltre l'80% delle quali di piccole dimensioni, il 12,6% medie e il 6,3% sono grandi imprese. Oltre 83mila i soci, 30mila i dipendenti di cui 2.500 svantaggiati e 1.500 in gravi situazioni di disagio. Un giro d'affari che produce 1,7 miliardi di euro.

Cresce il traino femminile

Rispetto al 2019, anno pre-Covid, sono entrate nel giro 102 nuove società, ma la crisi ha comunque colpito duramente. A causa del Covid si sono perse il 7,6% delle imprese attive, con una punta che supera il 40% tra quelle giovanili. Vanno invece sempre meglio le imprese a traino femminile, soprattutto nel settori dell'istruzione e della formazione (17%), sociale e sanitario (oltre il 6%) e cultura, sport e tempo libero (quasi il 10%). Il 54,4% dei soci e il 62,2% degli occupati è donna, il 52,9% ha più donne che uomini tra i soci (il doppio della media italiana) e il 33% dei presidenti dei consigli di amministrazione è donna. Buona anche la presenza di giovani: oltre il 20% tra soci e presidenti si attesta da meno di 30 anni a massimo 40 anni di età.

Sostenibilità ambientale ma non economica

C'è una certa attenzione alla transizione digitale e alla sostenibilità. Il 52% delle coop ha avviato iniziative per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi, il 25% utilizza materiali per impattare meno sull'ambiente. Attenzione, però, che costa cara: per essere al passo con le richieste del tempo e con la sostenibilità, le imprese hanno dovuto spendere molto. E questo ha impattato negativamente sui bilanci. Tutto ciò, aggiunto al caro energia, ha fatto sì che 6 piccole e medie imprese su 10 siano nei guai, identificate in una fascia di "vulnerabilità o rischiosità".

Marcocci: "Tra obiettivi primari c'è l'inclusione lavorativa"

"Siamo pronti ad intensificare le azioni aperte nel quadriennio che si chiude – ha commentato Marcocci – a partire dall’apertura di Confcooperative Roma alla contaminazione con altri mondi, lavorando sulla integrazione delle filiere del welfare e dei servizi, della prossimità e della innovazione. La costruzione di sinergie e percorsi virtuosi passa attraverso il rafforzamento della base associativa e l’ingresso di nuove realtà nel sistema cooperativo che rappresentiamo. Obiettivi primari restano la sostenibilità e l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà personali, sociali ed economiche. Ecco perché puntiamo a intensificare anche il dialogo con le società profit. Ecco perché lavoreremo ad una governance di genere e di generazione. Abbiamo scelto di nutrire il futuro, senza dimenticare le nostre radici".