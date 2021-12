VIDEO | Termini, controllo del green pass per chi sale o scende dall’autobus: meno verifiche sulla metro

Da oggi è obbligatorio possedere almeno il green pass "base" per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico. Controlli per chi sale o scende dal bus, mentre sulla metro i controlli sembrano inferiori

Da oggi, lunedì 6 dicembre, è obbligatorio sottoporsi almeno ad un tampone prima di salire sui mezzi pubblici. Per prendere autobus o metropolitane, infatti, sarà necessario esibire (se richiesto) il green pass base, che si ottiene appunto con un test rapido (che produrrà un green pass valido 48 ore) o con un tampone molecolare (che produrrà un green pass valido 72 ore).

A Termini, i controlli principali si sono verificati a piazza del Cinquecento, dove diverse unità della polizia di Roma Capitale hanno richiesto il green pass sia a chi attendeva l'arrivo del bus, sia a chi, invece, era appena sceso: "La polizia di Roma Capitale - afferma Stefano Napoli, vice-comandante generale della polizia di Roma Capitale - sta effettuando i controlli con oltre 100 unità nei principali luoghi del trasporto pubblico. Per ora non sono state rilevate criticità, se non una sanzione a Piazzale Flaminio. La cittadinanza sta rispondendo molto bene a questo controllo".

Diverso, invece, il discorso per chi viaggia in metro dove i controlli sembrano meno rigidi: "Ho viaggiato con la metro e non mi hanno chiesto niente", ci racconta una signora, oppure "c'era solo un signore che lo controllava, ma ha verificato solo una signora e poi se n'è andato".

I controlli, comunque, come da Decreto procederanno "a campione" e anche il personale di Atac avrà facoltà di verificare le certificazioni verdi.