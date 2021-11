Shopping con le forze dell'ordine schierate in centro: la pioggia scioglie gli assembramenti

Primo sabato di shopping natalizio e il piano messo a punto in Prefettura ha vissuto il suo primo test. A renderlo meno "stressante" l'arrivo della pioggia che di fatto ha reso meno affollate le vie dello shopping.

Da ieri, come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati predisposti dal Questore, con apposita ordinanza, mirati controlli finalizzati al rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti covid, soprattutto nella zona del centro cittadino, litorale romano parchi e ville nella capitale e provincia.

Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del centro storico, cosiddetto tridente e nell’area compresa tra via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, tutti luoghi maggiormente soggetti, nel fine settimana, allo shopping ed al turismo. Gli agenti della Polizia di Stato, composto da numerosi equipaggi, sia appiedati che auto e moto montati, sono stati affiancati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Protezione Civile.

Con loro anche le transenne, pronte ad essere usate per le chiusure in caso di numero eccessivo di persone. Come detto però, la pioggia non ha reso necessari gli interventi.

Il bilancio parla, per quanto riguarda l'area di piazza del Popolo, piazza di Spagna e del cosiddetto Tridente di 242 persone controllate. Si è provveduto allo scioglimento di 5 assembramenti e al controllo di 5 esercizi commerciali.

Nel quartiere Prati ed in particolare in Piazza Cola di Rienzo, via Cola di Rienzo, via Candia, via Ottaviano e via Giulio Cesare, tutte vie dello shopping , Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale hanno controllato 88 persone e 17 esercizi commerciali.

E con l'arrivo della nuova variante potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore stretta. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Serve "responsabilità" da parte dei cittadini e "noi da parte nostra faremo tutti controlli necessari.Domani avrò un incontro con i prefetti, il capo della polizia, i comandi generali di Gdf e Carabineri per predisporre un piano che poi prefetti possano attuare nei territori".