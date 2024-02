Roma più smart, installati un milione di nuovi contatori Areti

Un milione di nuovi contatori smart installati sulla rete elettrica di Roma. Areti, società del Gruppo Acea che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica a Roma, ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori di installazione delle nuove apparecchiature Smart Meter 2G “Rometrix” al 31 gennaio 2024. Una svolta significativa nel modo in cui si gestisce e monitora il consumo energetico.

Nuova tecnologia

Con i nuovi contatori sarà possibile avere una maggiore trasparenza nei consumi e la possibilità di ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre gli sprechi. Ogni 15 minuti il nuovo contatore della luce registra i dati di consumo dell’utente per inviarli poi alla cabina elettrica di zona, trasmettendoli sulla stessa linea elettrica. Da qui vengono inoltrati al sistema centrale di Areti che li consegna al tuo fornitore per la fatturazione. La società del gruppo Acea ha sviluppato un piano che prevede l’installazione di 1,7 milioni di contatori nei territori di Roma e Formello nei prossimi 5 anni.

La situazione a Roma

Sono quasi completate le sostituzioni nei municipi IX, III e IV. Sono invece in corso le operazioni nei municipi XIII, XII, XI, I, II, V, VII e VI. Deve ancora partire, invece, la sostituzione a Formello e nei municipi XV, XIV, X e VIII, con questi ultimi due che vedranno tecnici Areti all’opera nel secondo semestre di quest’anno.

“Si tratta di un progetto ambizioso portato avanti da Areti che non solo promuove l’efficienza energetica ma anche l'innovazione tecnologica nel settore della distribuzione elettrica” fa sapere la società in una nota. Attraverso l'installazione di questi Smart Meter si va sempre più “verso una città sostenibile e intelligente, in linea con la visione del Gruppo Acea che considera fondamentale l’utilizzo dell’energia in modo responsabile, contribuendo così a preservare le risorse naturali e a creare un ambiente più sano per le generazioni future”.