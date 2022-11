A Roma il Covid torna a far paura: casi in aumento del 17%

Nel Lazio tornano a salire i contagi da coronavirus. Stando all'ultimo report della regione Lazio, infatti, "si conferma l'aumento del numero complessivo dei casi" covid "su base settimanale", con un "+17%". L'incidenza è "in aumento a 404" contagi "ogni 100 mila abitanti. Il valore Rt" è "in aumento a 1,08", sopra la soglia epidemica di 1.

I casi a Roma, in un giorno, hanno toccato quota 1.816. È quanto riferito l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano, quello del 24 novembre. Nulla di allarmante, sia chiaro. Sono 29 le persone contagiate e in cura nei reparti di terapia intensiva.

I dati nazionali

Stando ai dati nazionali, i valori dell'incidenza dei casi e anche dell'indice di trasmissibilità Rt, che torna sopra la soglia epidemica dell'unità, sono saliti ovunque. L'incidenza settimanale a livello nazionale arriva infatti a 388 ogni 100.000 abitanti (18-24 novembre) contro 353 ogni 100.000 della settimana precedente (11-17 novembre).

Nel periodo 2-15 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente - quando era a 0,88 - e superiore alla soglia epidemica.

Secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute, il valore dell'indice di trasmissibilità Rt non superava la soglia epidemica dell'unità da circa un mese. Lo scorso 28 ottobre era infatti pari a 1,11, sopra soglia, per poi scendere la settimana successiva, il 4 novembre, al valore sotto soglia di 0,95.

Il numero confortante, per così dire, è che il tasso di occupazione in terapia intensiva resta stabile al 2,5%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,0% (rilevazioni giornaliere del ministero della Salute al 24 novembre).