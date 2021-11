Il consiglio comunale dà l'ok ai 29 nuovi bus ibridi per Atac

Via libera ai 29 bus ibridi che amplieranno la flotta del trasporto pubblico a Roma. È stata approvata ieri in Assemblea Capitolina la delibera che permetterà di assegnare ad Atac 29 nuovi bus a metano di 12 metri acquistati da Roma Capitale. Un tema per cui hanno votato a favore centrosinistra e M5s, mentre 8 sono gli astenuti tra FdI e Lega. Assenti dal consiglio capitolino i consiglieri Calenda e Raggi.

"È evidente che l'azienda va rifondata – ha così commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - Abbiamo trovato un'azienda che per mille responsabilità, non solo dell'ultima amministrazione, è un'azienda seduta, e le tante professionalità devono essere riformate e reindirizzate attraverso un progetto aziendale che ne ricostruisca il processo industriale. Non c'è solo il tema del concordato: non è soltanto un problema di soldi, ma di come ricostruiamo i processi industriali dell'azienda".

Come intende intervenire il Campidoglio sui nuovi bus

La delibera approvata nella giornata di ieri in realtà riprende in mano i 40 milioni di euro destinati già dal Campidoglio ad agosto 2021 per l’emergenza Covid e l’acquisto di nuovi bus. Vetture pronte già da un anno e mezzo, ma bloccate ad Avellino e che ora saranno finalmente introdotte nel parco mezzi.

La delibera capitolina prevede un’anticipazione di liquidità per l’anno 2021 da restituire nel corso del 2022, comunque entro un anno dall’erogazione.

“Stiamo valutando se riusciremo a sostituire i mutui accesi con fondi europei di React Eu – prosegue Patané - L'ammontare complessivo del diritto di usufrutto rispetto al costo standard/chilometro, al netto della manutenzione, è di circa 4 milioni di euro. Approvando questa delibera l'Assemblea capitolina dà mandato al Dipartimento Mobilità e a Atac di creare un contratto che ceda all'azienda il diritto di usufrutto ad alcune condizioni, compresa la manleva totale sui danni e l'assicurazione totale. Se il servizio dell'Atac dovesse cessare, i 29 autobus tornerebbero nella disponibilità di Roma Capitale".