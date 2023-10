Il Campidoglio dà una mano a mamme e papà in consiglio. Potranno seguire le sedute da remoto

L'aula Giulio Cesare ha approvato una delibera che modifica il regolamento capitolino e permette a chi è in maternità o in congedo di paternità/parentale di partecipare alle sedute in videoconferenza. Un atto che già era stato annunciato dalla presidente dell'aula, Svetlana Celli, prima firmataria della proposta.

Consiglieri in videoconferenza

L'iniziativa è stata definita "atto di civiltà" e nasce dalle crescenti necessità che si sono manifestate soprattutto durante questa ultima consiliatura. Dalle dem Erica Battaglia prima e Nella Converti poi, passando per la consigliera di SCE, Michela Cicculli, sono diversi gli esempi di consigliere neomamme alle prese con impegni personali legati alla cura e all'accudimento dei figli. Per loro, se da una parte le commissioni sono fruibili in remoto (come da decisione di aprile 2022), i consigli invece fino ad oggi erano rimasti off-limits.

"Un atto di civiltà"

“E’ un atto di civiltà e di grande sensibilità che tutela il diritto alla genitorialità - spiega Celli - . Concilia esigenze personali e familiari con la partecipazione attiva alla vita democratica, politica e istituzionale. Gli eletti in consiglio rappresentano i cittadini e la città e devono essere messi sempre nelle condizioni di poter ricoprire il loro incarico. Con la modifica del regolamento potranno prendere parte in videoconferenza alle sedute e, in caso di presenza, le consigliere avranno una sala per l’allattamento allestita presso l’aula Giulio Cesare”.

Chi potrà beneficiarne

In base alle modifiche apportate, potranno intervenire in videoconferenza le consigliere in maternità anticipata e gravidanza a rischio, in congedo di maternità e parentale, i consiglieri in congedo di paternità o parentale o comunque fino al compimento del primo anno di vita del bambino, anche nel caso in cui consigliere e consiglieri non lavoratori. Sarà inoltre possibile farlo nei periodi di chiusura dei servizi educativi e scolastici per un massimo di due giorni al mese, fino ai sei anni del bambino.