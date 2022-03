Al Tuscolano e Borghesiana arriva "Connessioni Digitali" per gli adolescenti delle scuole medie

E' dall'istituto comprensivo Gigi Proietti di via Marco Decumio al Tuscolano che Save the Children e il Gruppo Credit Agricole hanno lanciato il progetto Connessioni Digitali, che in Italia coinvolge 6.000 studenti e 250 insegnanti in 100 scuole secondarie di primo grado.

Nell'occasione è stato annunciato il nuovo bando, congiunto con il Miur e con la supervisione scientifica del Cremit (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), che prevede la partecipazione di 60 nuove scuole nei prossimi due anni del progetto, con la collaborazione dell'agenzia Ansa. Lo scopo di Connessioni Digitali è quello di migliorare le competenze e la cittadinanza attiva digitale di ragazze e ragazzi nella fascia 11-14 anni. L'istituto comprensivo del Tuscolano, insieme all'IC Donatello di Borghesiana, ha aderito volontariamente al primo bando per l'anno scolastico 2021-2022.

Le scuole che aderiscono al progetto Connessioni Digitali sono collocate nei quartieri delle grandi città o nei territori dove la povertà educativa, anche digitale, incide maggiormente e dove la discontinuità della scuola in presenza e la didattica a distanza hanno aggravato ulteriormente la perdita di apprendimento e il rischio di dispersione scolastica. Secondo una rilevazione sul campo condotta nel pieno della pandemia da Save the Children, con la collaborazione del CREMIT e del Dipartimento di Economia dell'Università di Pisa e che ha coinvolto circa 800 ragazzi e ragazze tredicenni di 11 città italiane , quasi 1 su 3 tra i partecipanti allo studio non aveva un tablet a casa e 1 su 7 neanche un PC, l’11% non sa condividere uno schermo durante una chiamata con Zoom, 1 su 3 non riesce a inserire un hyperlink in un testo o a scaricare un documento condiviso da un insegnante sulla piattaforma della scuola.

“Oggi abbiamo visto in azione dal vivo un progetto fortemente innovativo - il commento dell'ad di Amundi Sgr Cinzia Tagliabue, in rappresentanza del Credit Agricole in Italia - che abbiamo deciso di sostenere perché crediamo nella necessità di aiutare le nuove generazioni ad accrescere competenze digitali e informatiche indispensabili per lo sviluppo e il successo del sistema Paese, di cui possono essere le vere protagoniste.

“Grazie al sostegno del Gruppo Crédit Agricole in Italia - ha aggiunto Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children -stiamo realizzando un progetto che va dritto al punto, rispondendo ad una delle esigenze più stringenti a cui la scuola è chiamata oggi a rispondere".