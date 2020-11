A Roma il concorso per psicologi: tra il 19 e il 20 novembre in 4mila per 33 posti

Si terrà tra il 19 e il 20 novembre 2020 all'Hotel Ergife di Roma il concorso pubblico per la selezione di 33 posti di dirigente psicologo, disciplina di Psicologia clinica. Le nuove figure andranno a coprire le esigenze dei consultori e ulteriori necessità aziendali della Asl Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le domande di partecipazione al concorso, indetta nel maggio del 2019 dalla Regione Lazio, sono oltre 4mila. Non ci sarà una prova preselettiva. La prova, secondo quanto si apprende, si svolgerà in tre sessioni.

In base alle informazioni fornite dall'Ordine degli psicologi, il concorso non verrà sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus in quanto il Dpcm del 3 novembre non lo prevede per le prove che riguardano il personale sanitario nazionale. L'invito è comunque quello di monitorare la sessione concorsi del sito della Asl Roma 2, che lo gestisce, nella quale verranno riportate eventuali modifiche dovute all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Nessuna forma di tutela è prevista per coloro che non potranno partecipare alla prova perché si trovano in quarantena.La Asl Roma 2, che gestirà la procedura, adotterà tutte le misure antiCovid necessarie, dal distanziamento al rilevamento della temperatura con un termo scanner. Chi avrà una temperatura superiore ai 37,5 gradi non potrà partecipare.