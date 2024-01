Medici in fuga dall'urgenza. Banchi semivuoti alla selezione per i pronto soccorso

Da una parte la mancanza di medici specializzati in emergenza-urgenza, dall’altra la volontà di fuggire dai pronto soccorso e dalle difficili condizioni di lavoro a cui costringono il personale. Turni lunghi e stressanti, notti e fine settimana a ripetizione per sopperire agli organici sempre più ristretti a fronte di decine di pazienti (oltre mille in tutta la regione) in attesa tra nervosismo e preoccupazione. La situazione nei pronto soccorso di Roma e del Lazio è sempre più critica. I sindacati chiedono alla Pisana un serio piano di assunzioni, le aziende sanitarie ci provano ma la risposta alla chiamata della medicina d’urgenza è assai debole.

Il concorso per medici di pronto soccorso

Emblematico quel che accade al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato per i medici di pronto soccorso indetto dalla Asl Roma 6 in qualità di azienda capofila. Per 152 posti da dirigente medico sono appena 163 i candidati. Scongiurata l’ipotesi della mancata o sottodimensionata partecipazione, il concorso è iniziato oggi e terminerà il 12 gennaio.

“Il messaggio è passato: questo concorso pubblico rappresenta un'importante opportunità professionale nel campo della sanità, offrendo una via per entrare a far parte di un settore cruciale e dinamico all'interno del sistema sanitario. Non è semplice e le difficoltà si conoscono - ha ammesso il commissario straordinario della Asl Roma 6, Francesco Marchitelli - ma è innegabile che i medici di pronto soccorso svolgono un ruolo vitale nella catena di assistenza sanitaria. Sono responsabili di fornire cure istantanee e cruciali a pazienti che richiedono assistenza immediata. Questi professionisti devono essere pronti a gestire situazioni ad alta pressione, prendere decisioni rapide e lavorare in equipe per garantire un trattamento tempestivo e adeguato. Inoltre - ha sottolineato il commissario - è una strada che consente ai medici di accedere a posizioni all'interno di una struttura sanitaria, fornendo una solida base per una carriera stabile nel settore pubblico della sanità. Guardiamo a una solida costruzione di una comunità della salute fatta di professionisti motivati”.

Parla la Asl Roma 6

“Fa piacere vedere i banchi pieni di persone. Sono figure importanti cui viene offerta la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, di contribuire alla salute e al benessere della comunità e di crescere professionalmente in un settore cruciale per il sistema sanitario” ha aggiunto il direttore sanitario della Asl Roma 6, Vincenzo Carlo La Regina.

“Questo concorso offre la possibilità di crescita professionale, permettendo ai medici di acquisire esperienza pratica, sviluppare competenze specifiche nel trattamento delle emergenze mediche e avere accesso a programmi di formazione continua per restare sempre aggiornati sulle ultime tecniche e protocolli medici. Lavorare come medico di pronto soccorso - ha sottolineato il direttore UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Asl Roma 6, Simona Curti - pone l’accento sull’opportunità: offre prospettive di carriera interessanti. La possibilità di acquisire esperienza pratica in situazioni ad alta intensità, la soddisfazione nel salvare vite e il continuo apprendimento nel campo delle emergenze mediche sono solo alcuni dei benefici che questa posizione offre”.