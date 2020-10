L’Inps assume: concorso per 165 informatici

Atteso da tempo e finalmente realtà: l’Inps ha bandito un concorso per l’assunzione di 165 informatici. Una selezione che arriva a tredici anni dall’ultima rivolta a tali profili.

Concorso Inps per 165 informatici

Per presentare la propria candidatura al concorso Inps per 165 informatici ci sarà tempo fino alle ore 16 del 7 novembre 2020, allo scadere di tale termine il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicazione ConcorsoInformatici.

I requisiti per accedere al Concorso Inps per 165 informatici

Per concorrere alla selezione di 165 informatici per l’Inps occorre essere in possesso almeno della laurea triennale (L) in: ingegneria dell’informazione (L8); scienze e tecnologie fisiche (L30); scienze e tecnologie informatiche (L31); scienze matematiche (L35) o statistica (L41).

Concorsi Inps dove il turnover è di 4mila unità

Quella degli informatici è la prima tranche di assunzioni previste nei prossimi anni: dopo concorso del 2018 per la ricerca di 967 consulenti della protezione socialel, ’Inps è pronta ad assumere ancora per sostituire i lavoratori usciti o in uscita dall’Istituto.

“Si tratterà in particolare di medici, avvocati, amministrativi e informatici, per un turn over stimato in circa 4000 unità. Una pianificazione gestionale fondamentale anche per evitare gravi deficit di competenze, causate dal turnover e da nuove necessità operative dell'Istituto, e per accelerare concretamente la modernizzazione dei servizi pubblici. Questa programmazione dei fabbisogni, approvata dal Cda e attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti - ha scritto l’Inps in una nota - è punto di partenza per quel necessario incremento di risultati ed efficientamento dell'Istituto teso a supportare la produttività del Paese nel presente e nel futuro”.