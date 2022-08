Il concorso che premia chi fotografa il bello e il brutto di Roma

Un concorso che premia i migliori due scatti che rappresentino a pieno la città di Roma: uno per mostrare la sua bellezza o i suoi processi virtuosi, un altro per immortalare il degrado. E a lanciarlo è proprio il Campidoglio, che patrocina l'iniziativa dell'associazione VisioneRoma insieme alla Regione.

"SognoRoma" è stato presentato a fine luglio ed è riservato a giovani tra i 18 e i 35 anni. Intitolato alla memoria di Gianni Borgna, storico manager culturale e assessore tra il 1993 e il 2006, il concorso ammette qualsiasi mezzo di ripresa, anche lo smartphone.

Per quanto riguarda le foto del degrado, saranno utili come indicazione di possibili interventi di recupero dei luoghi. Una doppia utilità: premiare la creatività e farsi dire dove mettere mano per riqualificare la città.

Nello specifico, come si legge sul portale del comune di Roma: "Ogni partecipante dovrà inviare due immagini della città: una mostrerà la bellezza della Città Eterna o “processi virtuosi” in corso (ripristini, valorizzazione ecc.), l’altra testimonierà episodi di degrado e sarà utile come indicazione di possibili interventi di recupero dei luoghi".

I partecipanti potranno inviare le loro "opere" dal 15 agosto al 1° ottobre a concorso.sognoroma@gmail.com, che saranno successivamente esposte nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Marco Delogu e Rino Barillari, noti fotografi, insieme ad altre personalità dello spettacolo e a politici romani, decideranno quali sono le proposte migliori, entro il 15 novembre. La premiazione - 1.500 euro al primo, 1.000 al secondo - avverrà il 21 novembre sempre nella sala della Protomoteca.