Il Comune assume: c'è bisogno di funzionari esperti in economia e finanza

Il Comune di Roma assume. Non c’è solo il concorso per 800 vigili, Roma Capitale ha bisogno anche di funzionari esperti in economia e finanza: pubblicato il bando per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 60 posti nel profilo professionale di Funzionario Economico-Finanziario.

Concorso Comune di Roma per Funzionario Economico-Finanziario

Requisiti più stringenti rispetto a quelli per gli agenti della Polizia Locale. Oltre alla cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, il godimento dei diritti civili e politici, il non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, servono titoli di studio specifici.

I requisiti per il profilo Funzionario Economico-Finanziario

Dalla Laurea Magistrale delle classi LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria Gestionale; LM-56 Scienze dell’Economia; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-77 Scienze Economico-Aziendali; LM-82 Scienze Statistiche; LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; alle Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate unicamente come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009. Posso anche partecipare i possessori di Lauree di cui al D.M. 270/04 appartenenti ad alle classi: L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-41 Statistica, o anche Lauree Triennali di cui al D.M. 509/99 ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09.07.2009. Valgono anche i Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro le 23:59 del 29 maggio 2023.

Le prove del concorso al Comune di Roma

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, si procederà all’espletamento di una prova preselettiva, che si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, consistente in un test, da risolvere in 60 (sessanta) minuti, composto da n. 40 (quaranta) quesiti a risposta chiusa su scelta multipla che potranno essere predisposti da società esterne specializzate. Il test preselettivo avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e/o la conoscenza delle materie previste per la prova scritta. E’ prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data d’inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

I primi 480 candidati, pari ad 8 volte i posti a concorso, saranno ammessi alla prova scritta che avrà una durata di 4 ore e sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e consisterà nella somministrazione di 3 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla da corredare con adeguato commento. Tra le materie diritto amministrativo, diritto civile, diritto tributario, Adempimenti fiscali e previdenziali degli enti locali sulle materie, il sistema dei controlli interni nell’ente locale, trattamento giuridico/economico del personale del comparto funzioni locali ed elementi in materia di trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento dello scritto.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta e sullo statuto, regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e regolamento di contabilità di Roma Capitale. Nell’ambito della medesima prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. Da lì la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d’esame scritta e orale: un elenco dal quale Roma Capitale attingerà i suoi nuovi funzionari.