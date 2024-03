Canzoni per abbattere i pregiudizi sulle salute mentale, un concorso premia le più originali

Canzoni inedite per promuovere l’inclusione sociale e abbattere i pregiudizi sulla salute mentale. Al via il bando “Music@Mens”, che rientra nell’ambito della III edizione del “Festival della salute mentale Ro.Mens per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento di Salute mentale della Asl Roma 2, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, che si svolgerà dal 3 al 7 ottobre 2024.

Gli obiettivi del concorso

Il concorso punta a stimolare gli autori a creare prodotti musicali che ricordino le tematiche della salute mentale, attivando l’attenzione e la sensibilità di un pubblico vasto e composto soprattutto da giovani. Il bando intende, inoltre, promuovere l’arte musicale come vettore di messaggi informativi ed educativi positivi. “La musica - sostiene l’assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari - è uno ‘strumento’ importante per aiutare a combattere i pregiudizi in salute mentale, coinvolgendo soprattutto i giovani con un linguaggio universale e di forte impatto emotivo. Speriamo che in tanti possano accogliere l’invito a partecipare al bando, anche come occasione per stimolare una riflessione sul valore dell’inclusione e arrivare ad una città veramente solidale”.

Come partecipare

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni, ma è prevista anche una specifica sezione per gli studenti, anche minori, delle scuole medie superiori che si trovano nei municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX nel territorio dell’Asl Roma 2. La premiazione si terrà la mattina di martedì 8 ottobre 2024 presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, e le canzoni selezionate saranno diffuse attraverso i mass media. L’iscrizione è gratuita, per partecipare bisogna inviare il proprio brano in formato audio Mp3, in lingua italiana e della durata massima di quattro minuti, entro il 31 agosto 2024 a musicamens@salutementale.net rispettando le regole del bando pubblicato su www.salutementale.net/musicamens.