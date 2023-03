Concorsi pubblici, il Tar si pronuncia: "Le gare di Fiera di Roma e Digicontest erano corrette"

"Si tratta di parametri che, ad avviso del Collegio, non rivestono portata escludente né discriminatoria tra operatori professionali qualificati. Di conseguenza, la mancata partecipazione della società ricorrente alla procedura di gara è da ascrivere ad autonome valutazioni che non sono correlabili alle previsioni contenute negli atti impugnati. Il ricorso va respinto, ciò deponendo, per le medesime motivazioni, per il rigetto anche dei motivi aggiunti depositati il 21.2.2023". Queste le conclusioni della sentenza del 28 marzo 2023 in cui il Tar rigetta il ricorso di Ergife e Merito per un bando da 15 milioni di euro per la logistica e l’organizzazione di concorsi pubblici. In pratica, le gare di appalto vinte dal Consorzio Digicontest e da Fiera di Roma lo scorso anno vengono ritenute totalmente legittime e prive di possibili contestazioni.

Avevamo parlato della questione in questo articolo di Dossier, raccontando gli esposti in Procura e i ricorsi al Tar presentati dalle società concorrenti di Fiera di Roma e Digicontest, ovvero Ergife e Merito, in cui si ipotizzavano “requisiti dei bandi ad hoc e una concorrenza non leale”. Al 21 febbraio, data della pubblicazione dell'approfondimento, il Tar non si era pronunciato sulla gara da 15 milioni di euro. Adesso, il Tribunale amministrativo del Lazio ha deciso di non dare ragione ai ricorrenti ma ai vincitori del bando. Così come il Consiglio di Stato ha fatto in data 2 marzo 2023 per un bando di gara da 30 milioni euro (qui la sentenza).