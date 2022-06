Vasco Rossi al Circo Massimo, le strade chiuse nell'area del concerto

Sabato e domenica, il doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo. Sul fronte della viabilità, come sottolinea Roma Mobilità, già dalla notte tra mercoledì e giovedì sono previsti divieti di sosta su via dei Cerchi ( tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole) e via del Circo Massimo (tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa). Dalle 7, sempre di giovedì, le prime chiusure, ancora su via dei Cerchi, tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole.

Da venerdì, l'area con divieti di sosta e fermata sarà ampliata e comprenderà anche il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l'area di parcheggio all'incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi.

E poi, dalle 20 di venerdì, chiuderanno via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. I parcheggi per i bus turistici al Circo Massimo non saranno disponibili dal 9 giugno e sino a cessate necessità del 13.

Per quanto riguarda i mezzi pubblilci, manca ancora una nota ufficiale da parte di Atac, ma non è escluso che - come già successo in passato per i grandi eventi - ci siano deviazioni delle linee 81, 118, 160, 628, 715 e C3.