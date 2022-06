Vasco Rossi a Roma, al Circo Massimo primi lavori per il palco. Cambia la viabilità

Roma è pronta ad accogliere Vasco Rossi. Dopo due anni di concerti rinviati a causa della pandemia, sabato e domenica il Komandante salirà sul palco del Circo Massimo. Biglietti esauriti con 70 mila persone a serata.

Il countdown è iniziato. Da oggi nell'area del Circo Massimo, arriveranno gli attrezzisti strutture funzionali alla realizzazione degli allestimenti previsti per il concerto: in via del Circo Massimo sarà istituito il restringimento di carreggiata verso sinistra della semicarreggiata, nel tratto e verso compresi tra Piazzale Ugo La Malfa e via dell'Ara Massima di Ercole.

Attenzione alla segnaletica. Da oggi, nella zona del Circo Massimo, sul lato destro nel tratto e verso compresi tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa, sarà vietato il parcheggio. Idem anche per entrambi i lati di via dei Cerchi, nel tratto compreso tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole. Poi i mezzi pubblilci. In questo caso manca ancora una nota ufficiale, ma non è escluso che - come già successo in passato per i grandi eventi - ci siano deviazioni delle linee 81, 118, 160, 628, 715 e C3. Inoltre, è possibile la chiusura della stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana.

Per quanto riguarda il concerto, invece, nella scaletta utilizzata finora nel suo tour, l'apertura della serata di Vasco sarà affidata a una canzone tratta dal nuovo album Siamo qui: XI comandamento. Poi, in una prima parte con L'uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire e Senza parole. Poi le altre come La pioggia alla domenica, Un senso e i pezzi più iconici come C'è chi dice no, Gli spari sopra, Siamo soli, Rewind, Toffee, Sally, Siamo solo noi fino a Vita spericolata/Canzone e Albachiara che, dopo due ore e mezza, chiuderanno la serata.