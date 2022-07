Domenica il concerto di Ultimo al Circo Massimo, le chiusure al traffico e le deviazioni bus previste

Domenica, 17 luglio, al Circo Massimo sono attese 70 mila persone per il concerto di Ultimo. Lo spettacolo inizierà alle 21, ma i cancelli apriranno già dal pomeriggio. La strada sarà chiusa tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole. La chiusura verrà mantenuta sino a lunedì per permettere prima gli allestimenti, l'evento e infine lo smontaggio delle strutture.

Dalle 20 di sabato, l'area chiusa al traffico si amplierà, interessando anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (tratto e verso dal lungotevere a via della Greca). Anche in questo caso, tra allestimenti ed evento, le chiusure verranno mantenute sino a cessate necessità di lunedì.

E ancora, dal pomeriggio di domenica saranno possibili, solo in caso di effettiva necessità, chiusure anche su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello.

Complessivamente, saranno deviate 20 linee di bus: 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Il grosso delle deviazioni bus sarà nella giornata di domenica. Con alcune eccezioni.