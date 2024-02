Concerto del pianista ucraino annullato, la reazione di IUC: “Precedente pericoloso”

Lo scorso 23 gennaio l'Istituzione Universitaria Concerti, che dal Secondo Dopoguerra organizza tra i più prestigiosi eventi musicali della scena romana e ha una lunga e consolidata partnership con l'università Sapienza, ha dovuto annullare il concerto del pianista Alexander Romanovsky. Nei giorni precedenti all'evento, infatti, l'associazione "Stand for Ukraine" aveva lanciato un appello affinché il musicista, considerato filorusso, non venisse più accolto nell'Aula Magna dell'ateneo, proprio per le sue (presunte) posizioni vicine a Vladimir Putin. Una polemica che ha scatenato anche i social, con decine di commenti di protesta pubblicati sulla pagina Facebook della IUC e addirittura un attacco hacker ai danni del sito dell'istituzione musicale, rivendicato da "Anonymous". RomaToday ha interpellato il presidente della IUC, Rinaldo Gentile, che rivendica l'importanza di tenere separati i due piani, quello della diffusione e promozione della musica come forma d'arte e quello del conflitto, ideologico e armato, che vede coinvolte Russia e Ucraina dal febbraio 2022.

Presidente, alcune realtà ucraine in Italia da tempo chiedono che non vengano ospitati artisti e musicisti dichiarati "filorussi". Ora è capitato anche a voi, dopo aver messo in cartello Romanovsky. Che ne pensa? Si è esagerato?

"Crediamo che eventi propagandistici non debbano avere luogo in generale, ma la nostra opinione è che il nostro non fosse un evento propagandistico, anche perché il concerto era stato programmato già nel 2020, quindi prima dello scoppio della guerra alla quale stiamo assistendo ora. Inoltre il ciclo di concerti che Romanovsky doveva fare da noi è stato dedicato alla memoria del direttore d'orchestra ucraino Yuriy Kerpatenko, assassinato in un'assurda guerra, sia da noi come IUC che dallo stesso Romanovsky. Ciò è stato fatto perché noi per primi siamo contro questo conflitto. Credevamo che questa fosse una condizione necessaria per ospitare l’artista dopo lo scoppio della guerra, e per essere sicuri che non si potesse pensare che noi siamo dei propagandisti (cosa della quale ci hanno accusato e per la quale ci siamo mossi per vie legali). La polemica che dopo si è creata è stata portata avanti da persone che non hanno ritenuto doveroso neanche informarsi e fare un factchecking adeguato, infatti queste informazioni erano facilmente reperibili su un articolo uscito su Ansa nel 2022. Riguardo a Romanowsky, non ha mai dichiarato pubblicamente di essere filorusso, anzi l’unica sua dichiarazione a riguardo è stata per esprimere sgomento per ciò che stava succedendo in Ucraina".

A questo punto si può parlare quasi di censura?

"Romanovsky, oltre ad essere ucraino è un cittadino italiano. Capiamo le polemiche e le critiche, ma impedire a un cittadino italiano di esibirsi potrebbe essere un precedente pericoloso, qualunque sia il suo pensiero non sarebbe venuto a fare una conferenza, ma a suonare Rachmaninov, e attualmente lui è considerato uno dei più grandi interpreti viventi di Rachmaninov, quindi la reazione è stato esagerata e anche poco informata sui fatti. Uno stato di diritto e garantista non dovrebbe funzionare così".

Quando avete scelto di ospitare il concerto di Romanovsky, potevate mai immaginare una reazione simile da parte della comunità ucraina italiana?

"Capiamo perfettamente i motivi delle critiche ricevute, siamo però fortemente critici sui metodi di queste ultime. Per questo dopo lo scoppio della guerra abbiamo proposto allo stesso artista che il ciclo di concerti fosse dedicato alla memoria del direttore d'orchestra ucraino Yuriy Kerpatenko 'assassinato in un'assurda guerra.' Proprio per portare rispetto a ciò che sta succedendo. Mancare di rispetto non era la nostra intenzione e ci dispiace che qualcuno si sia sentito direttamente attaccato, ma ripeto, il concerto era addirittura stato programmato prima dell’inizio della guerra e infatti fa parte di un ciclo di cinque concerti previsti nell'arco di tre stagioni si concluderà quest'anno in occasione dei 150 anni della nascita del musicista russo Rachmaninov”.

Il concerto è stato annullato e Romanovsky sostituito. Pensate che in futuro sarà possibile riprogrammarlo? O il pianista è un capitolo chiuso per motivi di opportunità?

"Le stesse vicende che sono successe a noi sono successe anche in altri posti quest’anno, da Padova a Bari, da nord a sud. Per le istituzioni prestigiose come la nostra ospitare i più bravi interpreti del momento è una missione ed è il motivo per il quale la nostra istituzione va avanti da 80 anni. Se organizzare un concerto deve voler dire ricorrere a vie legali, farsi hackerare il sito, dover andare in questura ad avvertire per eventuali manifestazione che rischiano di compromettere il regolare svolgimento della giornata a studenti e lavoratori dell’ateneo che ospita i nostri concerti, chiaramente sarà difficile per tutti e anche per noi. Il nostro lavoro è organizzare una delle stagioni concertistiche di musica da camera più prestigiosa d’Italia, siamo risultati primi per il secondo anno di fila, e non è la prima volta, in graduatoria per qualità artistica secondo quanto pubblicato dal Ministero della Cultura e organizziamo quasi 90 concerti a stagione di cui molti anche gratuiti. Non abbiamo nè le risorse nè le energie per avere a che fare con cose che non riguardano direttamente la Musica ed è un peccato che qualcuno non l’abbia capito".

Ha citato gli attacchi e anche un'azione di Anonymous sul vostro sito. Come avete reagito?

"Per quanto riguarda l’attacco hacker da parte di Anonymous, o almeno cosi si chiama la pagina che ha rivendicato l’attacco su X-Twitter, siamo rimasti basiti. Vuol dire togliere la possibilità di rispondere alle critiche e di spiegare la nostra posizione sul sito istituzionale, vuol dire anche danneggiare economicamente e non solo un’organizzazione non a scopo di lucro che promuove la cultura a 360 gradi senza distinzione. Non abbiamo le risorse finanziare e umane per far scendere dal letto un avvocato o un webmaster nel fine settimana. Io credo sia un precedente pericoloso, non in linea con i valori del paese. Il nostro pubblico ha capito il nostro punto di vista, alcuni condividendolo, altri no, però hanno capito che il concerto, programmato già due anni prima, non aveva nulla a che fare con alcun tipo di propaganda e che le motivazioni erano esclusivamente artistiche. La risposta che daremo sarà quella di continuare a organizzare concerti di alto livello come abbiamo sempre fatto e non perdere tempo in polemiche. La stagione va avanti e fra sole 2 settimane, il 13 febbraio 2024, ospitiamo un grandissimo nome come Jordi Savall. Dispiace perché le critiche sono arrivate da persone che non hanno a che fare con la cultura, che non hanno fatto neanche lo sforza di informarsi prima di criticare e che hanno detto un enorme numero di assurdità, traendone probabilmente una grande visibilità social, come sempre in questi casi".

Subito dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, è iniziato un ban quasi totale nei confronti di intellettuali, sportivi, musicisti e altre personalità russe da parte della maggioranza dei Paesi europei e non. Per voi ha senso mischiare, nello specifico, arte e ideologia?

"Questa è chiaramente una questione complicata. Le critiche sono perfettamente comprensibili, esattamente come la nostra scelta, quindi pensiamo che ciò che è successo sia davvero grave. Purtroppo lo spettacolo dal vivo viene da sempre utilizzato e strumentalizzato dalla politica, è una cosa terribile della quale siamo tutti a conoscenza. È importante però ricordare che rimangono due cose separate e che noi ci occupiamo di Arte e non di politica, infatti se Romanovsky si fosse dichiaratamente schierato, con dichiarazioni ufficiali, ed avesse provato a fare propaganda diretta durante i concerti, chiaramente la nostra posizione sarebbe stata completamente differente".