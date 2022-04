Primo maggio a Roma: le strade chiuse nella zona del concerto di San Giovanni

Il primo maggio 2022 cambia la viabilità a Roma. A piazza di Porta San Giovanni, dal pomeriggio, andrà in scena il tradizionale "Concertone". Dalle prime ore della mattinata, sarà creata un'area di sicurezza, con accesso controllato, coincidente con i seguenti piani stradali: piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto (da via Domenico Fontana a piazza di Porta San Giovanni), viale Carlo Felice (da via Federico Sclopis a piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia (da via Emanuele Filiberto a via Conte Rosso) e via Umberto Biancamano (da via Emanuele Filiberto a via Conte Rosso).

Divieti di sosta, con ampio anticipo rispetto all'evento, su: piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana e piazza San Giovanni in Laterano.

Dalle 9 del mattino, previste chiusure al traffico su: piazza di Porta San Giovanni e piazza San Giovanni in Laterano, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia. Deviazioni, dunque, per traffico privato e linee del trasporto pubblico.

Sulle metro, in base all'afflusso degli spettatori al concerto, dal primo pomeriggio è prevista la chiusura delle stazioni di San Giovanni e Manzoni. Aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma di comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità, a cominciare da questo sito.