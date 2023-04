Concerto del Primo Maggio 2023, strade chiuse a San Giovanni e bus deviati. Tutte le informazioni

Il centro di Roma si prepara al concerto del Primo Maggio a San Giovanni, maxi evento in scena dalle 15 a mezzanotte che comporterà modifiche alla viabilità.

Concertone Primo Maggio, le modifiche alla viabilità

Per garantire le condizioni di sicurezza per la manifestazione, infatti, sarà chiusa al traffico l’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana). Resteranno transitabili le direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme; e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Concertone Primo Maggio, le modifiche ai bus

Deviate anche le linee degli autobus: dalle prime ore del mattino cambieranno percorso le linee 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792.

Al termine del concerto, entreranno in azione le squadre dell'Ama per la pulizia dell'area, operazione che si concluderà entro le 5 del 2 maggio. Saranno così deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC.

Concertone Primo Maggio: come arrivare

L'area del concerto è servita dalla metro, con la stazione San Giovanni delle metro A e C. Atac ha però fatto sapere che per ragioni di sicurezza, sulla base dell’affluenza, è possibile che possa essere temporaneamente chiusa. In questo caso si potranno utilizzare le fermate Re di Roma e Manzoni sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C.

Proprio in occasione del concerto, il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C sarà prolungato sino all’1.30 di notte. Sospesi i lavori serali sulla linea A, che quindi resterà aperta sino all’1.30 di notte come le altre metro. Per bus e tram, normale servizio dei giorni festivi.

Gara podistica "Il Lavoro in corsa", le linee bus deviate

Ulteriori modifiche alla viabilità sono state disposte anche per la gara podistica "Il Lavoro in corsa" organizzata dalla Fitel, la Federazione italiana tempo libero. Dalle 9 alle 10 del mattino del primo maggio, i partecipanti alla manifestazione correranno lungo un percorso lungo 8 chilometri che parte e arriva in via Domenico Fontana.

L’appuntamento è alle 8, la partenza della gara alle 9. Il percorso della competizione si snoderà da via Fontana per piazza San Giovanni, via Santo Stefano Rotondo, via del Santi Quattro, via Celimontana, via Claudia, via San Paolo alla Croce, Clivio di Scauro, la Salita di San Gregorio, via Valle delle Camene, la laterale di via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Parco del Celio, piazza del Colosseo, Colle Oppio, via Domus Aurea, via del Monte Oppio, via Eudossiana, piazza San Pietro in Vincoli, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Foscolo, piazza Dante, viale Manzoni, via Statilia, via Emanuele Filiberto sino a via Fontana.

Alla luce della gara, le seguenti linee di autobus subiranno quindi brevi stop o deviazioni: C3, 3Nav, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 360, 590, 628, 649, 714 e 792.