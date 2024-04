Concerto Primo Maggio 2024, strade chiuse e piano trasporti per l'evento al Circo Massimo

A partire dalle 13.15 di mercoledì 1° maggio il Circo Massimo diventerà il centro delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori a Roma.

Il Concertone del Primo Maggio

E' tutto pronto per il Concerto, che quest'anno avrà come tema "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" e viene organizzato come di consueto da Cgil, Cisl e Uil. Ci saranno strade chiuse e limitazioni alla viabilità e un piano del trasporto pubblico dedicato.

Le strade chiuse

Iniziamo con le chiusure al traffico. Off limits via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane. Il controllo sulla chiusura, come spiega Roma Servizi per la Mobilità. sarà affidato alla Polizia Locale e sarà previsto anche un presidio del personale addetto al controllo da parte degli organizzatori del concerto. Le chiusure potranno iniziare già dal mattino di mercoledì.

Sarà poi creata un’area di sicurezza alla quale si potrà accedere attraverso i seguenti varchi presidiati:



- via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

- via del Circo Massimo /viale Aventino;

- via del Circo Massimo/via della Greca;

- via dei Cerchi/via San Teodoro;

- via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa.

Corse metro fino all'1,30

Per chi si muove con i mezzi pubblici, il 1° maggio verrà effettuato il servizio di un giorno festivo. Atac informa che la rete sarà potenziata per agevolare gli spostamenti dei partecipanti al Concertone. I lavori serali della metro A iniziati l'8 aprile sarano sospesi e il servizio su tutte le linee metro sarà prolungato con ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. La fermata Circo Massimo della metro B su richiesta della Questura sarà chiusa a partire dalle 21.

Bus e tram

Bus e tram seguiranno l'orario festivo, con possibili modifiche che verranno comunicate da Roma Servizi per la Mobilità e che verranno effettuate soprattutto in zona Circo Massimo. Inoltre a Ostia, sempre il primo maggio verrà riattivata la linea estiva 062, che collega il Porto a Castelporziano e che percorre il lungomare e permette lo scambio con la ferrovia Metromare alle stazioni di Lido Centro e Colombo. Da ricordare, a proposito di “linee mare”, che la 07 (circolare con capolinea alla stazione Colombo di Ostia e percorso sulla Litoranea) ora è attiva anche nei giorni festivi, anche se è temporaneamente limitata alla tratta stazione Colombo-via Litoranea altezza ex dazio/via del Lido di Castelporziano. La modifica di percorso è dovuta alla limitazione al transito dei mezzi pesanti a sul ponte al chilometro 7,600 della via Litoranea. Ancora il primo maggio, i parcheggi di scambio Atac apriranno alle 5,15 del mattino e chiuderanno alle 2,15 della notte tra mercoledì e giovedì, dopo l'arrivo ai capolinea delle ultime corse metro (in partenza all'1,30).