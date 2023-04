Concerto Primo Maggio 2023: sul palco di San Giovanni torna Ligabue

Sul palco allestito in piazza San Giovanni, per festeggiare la festa dei lavoratori, è stato annunciato il ritorno di un big della musica italiana: Luciano Ligabue.

Il ritorno a San Giovanni

“Lo zio del rock”, come l’artista ama definirsi, dopo 17 anni di assenza torna quindi ad esibirsi nell’attesa kermesse musicale prevista a Roma per il Primo Maggio. Lo fa prima, a quattro anni dal suo ultimo tour “Start”, a pochi mesi dal ritorno negli stadi che lo vedranno protagonista a Milano ed anche nella Capitale, per il tour che questa volta è legato all’uscita del singolo “Riderai”.

Ad annunciare la sua presenza sul palco di piazza San Giovanni è stato lo stesso rocker di Correggio, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E’ stata una “Decisione presa dopo l'ennesimo 'perché no?' (e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto” ha spiegato il musicista.

Il ruolo degli artisti

“Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite. E se faccio fatica a chiamare 'lavoro' lo scrivere canzoni e cantarle su un palco - ha sottolineato Liga nell'intervista - è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di 'lavori veri' ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì. Detto questo, le canzoni e i loro autori non possono risolvere problemi così complessi ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa”.

La tappa al Concertone precede quindi di qualche mese il ritorno al “live” di Ligabue che, a partire da Luglio, porterà negli stadi anche il nuovo singolo, appena lanciato: “Riderai”. Sul palco di piazza San Giovanni il rocker incontrerà tantissimi artisti della scena nazionale ed internazionale, che hanno dato la propria adesione all’appuntamento del primo maggio.



.