Concerto primo maggio 2023: cantanti, scaletta, diretta tv ed orari

Quasi cinquanta artisti in scaletta per la maratona musicale che va in scena in piazza San Giovanni in Laterano. E’ quella la sede che, da oltre trent’anni, accoglie il concerto del primo maggio. Un appuntamento in grado di portare, all’ombra della basilica romana, più di trecentomila spettatori che, sulle note dei propri beniamini, festeggiano la giornata dedicata ai lavoratori. Ed a ribadire il senso dell’appuntamento anche lo slogan scelto da Cgil Cisl e Uil: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

La festa dei lavoratori

I tre sindacati confederali, che promuovono l’appuntamento organizzato da iCompany, hanno così deciso di rendere omaggio alla Costituzione, per i 75 anni dalla sua entrata in vigore. Il lavoro, riconosciuto come principio fondamentale della Repubblica italiana, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato. Ma il primo maggio, a piazza San Giovanni, è anche una giornata in cui si celebra una festa a ritmo di musica. Ed anche quest’anno è impressionante il numero di artisti che si passeranno il microfono come fosse un testimone, garantendo 9 ore di musica ed intrattenimento, guidati dalla regia di Fabrizio Guttuso.

Gli artisti sul palco: la scaletta

Alla line up del concerto si è aggiunto anche il nome di Luciano Ligabue che torna quindi in piazza San Giovanni dopo 17 anni di assenza dall’ultima partecipazione, risalente al 2006. Il rocker di Correggio è in buona compagnia sul palco. Nella giornata infatti sono tanti gli artisti che garantiranno spettacolo. La line up, oltre a Ligabue e ad Aurora, l’unica ospite internazionale, prevede la partecipazione di Emma, Lazza, Coma_cose, Geolier, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù Con Alborosie, Matteo Paolillo, Johnson Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNext Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. Il concerto parte però con una sorta di “pre-show”, alle ore 14, durante il quale si esibiranno Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. A condurre il concerto sarà, per la sesta edizione di seguito, Ambra Angiolini. A supportarla ci sarà l’ attore e conduttore televisivo Biggio.

Ore 14 il pre-show con:

Wepro

Leo Gassmann

Iside

Savana funk

Camilla Magli

Ore 15.15 parte la diretta Rai

Gaia

Bnkr44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

i vincitori del Contest 1MNEXT (Etta, Maninni, Still Charles)

e il vincitore del contest 'Sicurezza stradale in musica' (Hermes)

Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L’Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Ore 19-20 in tv pausa per il tg. In piazza si ballerà con il dj set di Ema Stokholma

Ore 21 ritorna la musica dal vivo

Ariete

Geolier

Coma_Cose

Matteo Paolillo

Levante

Aiello

Baustelle

Johnson Righeira

Francesco Gabbani

Carl Brave

Tananai

Piero Pelù con Alborosie

Lazza

Ligabue

Emma

Mr.Rain

Rocco Hunt

Aurora

Il concerto in tv ed alla radio

Alle trecentomila persone che da tradizione si danno appuntamento davanti al palco allestito in piazza San Giovanni, si aggiungono i tanti spettatori che potranno godere in tv o alla radio la kermesse musicale. L'evento sarà infatti trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).

L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto da Piazza San Giovanni nel mondo, dividendolo in due tranches. Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat). Su Rai Radio 2, anche per chi sarà in piazza, dalle 19 - durante la pausa della diretta tv - dal palco del Primo Maggio, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma. Il concerto sarà sottotitolato, dalle 15, sulla pagina 777 del Televideo ed a partire dalle 20 è prevista l’audiodescrizione - attivabile sul canale audio dedicato - ed in streaming su Rai Play, permetterà anche alle persone cieche di conoscere i dettagli dello spettacolo. Sempre a partire dalle 20, su Rai Play inizierà la diretta accessibile con sottotitoli e LIS, realizzata dallo studio Rai di via Teulada.

Modifiche alla viabilità

Per garantire lo svolgimento del concerto in piazza San Giovanni sono state previste delle chiusure al traffico. Divieto di circolazione, quindi, nell’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana). Resteranno invece transitabili le direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme; e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia. Saranno deviate anche delle linee bus. Per raggiungere la piazza si può ricorrere alla stazione San Giovanni della metro A e C. Per ragioni di sicurezza, in base all’affluenza, potrebbe però essere momentaneamente chiusa. In quel caso si possono usare le vicine fermate di Re di Roma e Manzoni, per la linea A, e di piazza Lodi per la linea C. Il servizio metropolitano sarà prolungato fino all’1.30 di notte.

Task force per i rifiuti

AMA, d’intesa ed in coordinamento con Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale di raccolta rifiuti e pulizia su tutta l’area coinvolta nel raduno per il concerto del 1° maggio, che si svolgerà domani in piazza San Giovanni dal primo pomeriggio fino a oltre la mezzanotte. Nel backstage del palco e delle tensostrutture saranno anche attivi servizi dedicati per la raccolta differenziata delle varie frazioni: organico, carta, vetro, plastica e metalli. Per motivi di sicurezza, in alcune vie limitrofe alla piazza, è prevista la rimozione dei cassonetti (inclusi quelli per gli indumenti usati) e delle campane per il vetro normalmente presenti su strada. Tutti i contenitori verranno riposizionati nelle sedi abituali già a partire da martedì 2 maggio.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. Per le diverse attività straordinarie di igiene urbana nell’area della kermesse musicale, AMA metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da oltre 80 operatori e 30 mezzi (spazzatrici, innaffiatrici, lavastrade, mezzi a vasca, bilici, compattatori, pale meccaniche, ecc.), assistiti da un’officina mobile. Presìdi AMA saranno attivi nelle 5 aree di pre-filtraggio del pubblico. Subito dopo la conclusione del concerto, avranno inizio le operazioni per rimuovere dalla piazza e dalle strade circostanti tutti i rifiuti accumulati (littering, bottiglie in plastica o vetro, ecc.) in modo da garantire nel minor tempo possibile la riapertura della regolare viabilità nelle vie coinvolte.