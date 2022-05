Concerto Primo maggio 2022: a piazza San Giovanni attese 300.000 persone

Torna il concerto del primo maggio. Nel giorno in cui cadono gran parte delle restrizioni covid, Roma torna a vivere uno dei suoi eventi più partecipati e affollati: il concerto di piazza San Giovanni. Dopo due anni di interruzione forzata, l'appuntamento musicale per celebrare la festa dei lavoratori torna nel teatro che dal 1990 l'ha visto crescere e diventare uno dei momenti più attesi per gli amanti della musica e non solo. Sono 300.000 le presenze attese e per loro non sono previste restrizioni di sorta.

I cantanti e la scaletta del concerto di piazza San Giovanni

Circa 50 gli artisti annunciati che saliranno sul palco. Ognuno di loro sarà protagonista di un set musicale ma anche un intervento personale per raccontare il proprio Primo Maggio. Per gran parte di essi si tratta del ritorno alle grandi platee dopo il lockdown, le restrizioni e più in generale l'emergenza covid. Tra i nomi dei cantanti sul palco quelli di Marco Mengoni, Carmen Consoli, La Rappresentante di Lista, Coma Cose, Tommaso Paradiso, Fabrizio Moro, Rovere, Mara Sattei, Willie Peyote, Fasma, Max Pezzali e Ariete. E ancora: il gruppo ucraino Go_A, Mace con Rkomi, Venerus, Joan Thiele, Gemitaiz e Colapesce, Deddy e Caffellatte, Coez, Psicologi, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni, Mr. Rain, Mecna, Rancore, Claver Gold, Luca Barbarossa ed Extraliscio e Mobrici. In lista anche: Angelina Mango, Hu, VV, Bandabardò & Cisco, Luchè, Bresh, Ornella Vanoni, Sinkro, L'orchestraccia. Ultimi ad essere annunciati Gazzelle e Riccardo Cocciante, quest'ultimo insieme al cast di Notre Dame de Paris. Poi le vincitrici del contest per gli emergenti, 1MNext, Giorgieness, Mille e Mira

Concerto primo maggio: la diretta tv

Torna il concerto del primo maggio e torna anche la diretta Rai. A partire dalle 15.30 su Rai3, radio2, Rai Play e Rai Italia via alla diretta. Sulla terza rete a fare gli onori ci sarà Ambra Angiolini per la terza edizione consecutiva. L'attrice ha fugato ogni dubbio nella serata di ieri, all'esito negativo di un tampone molecolare.

Ambra pochi giorni fa era stata trovata positiva mentre era al lavoro sul set di una fiction, per fortuna gia' stamattina il tampone rapido aveva dato esito negativo e adesso arriva la conferma del molecolare. Nella prima parte dello show, in onda in diretta su Rai 3, sara' affiancata da Bugo, nelle nuove vesti di conduttore; nella seconda invece si avvarra', come preannunciato dal direttore artistico Massimo Bonelli, dell'aiuto proprio dei cantanti sul palco, che passeranno per pochi minuti al ruolo di co-conduttori in una sorta di staffetta.

"Dopo due anni sarebbe stata una beffa se io fossi rimasta a casa e loro in piazza", aveva commentato Ambra. Emozionato Bugo, che è stato tra i protagonisti delle ultime due edizioni del Concertone: "non sono un conduttore, ma cercherò di fare del mio meglio. E di trasmettere emozione, passione e verità", ha detto il musicista

Il commento del sindaco Roberto Gualtieri

Saluta il ritorno del concertone il sindaco Roberto Gualtieri: "Dopo due anni di stop e restrizioni dovute alla pandemia, il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione della Festa dei lavoratori, riparte con musica, parole ed emozioni da condividere finalmente dal vivo,insieme. Come sempre, al centro di questa maratona musicale saranno diritti, lavoro, sicurezza. In più quest'anno, con la drammatica guerra in corso in Ucraina, sarà l'occasione per ribadire ancora una volta, con le note, le parole e con tutto il nostro cuore, che Roma è e sarà sempre per la pace. In bocca al lupo a tutte le artiste e gli artisti che si esibiranno. Tutti insieme 'al lavoro per la pace!'".

Concerto primo maggio 2022: i trasporti

Saranno chiuse al traffico viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tratto compreso tra piazza di Porta San Giovanni e via Domenico Fontana). Orario festivo sull'intera rete con prolungamento dell'orario delle linee metro A-B/B1-C sino alle ore 1.30. I lavori serali sulla metro B saranno sospesi e la linea sarà attiva - anche di sera - su intero percorso Dalle ore 15.00 chiuse le stazioni Manzoni metro A e San Giovanni metro A e C. Si potranno utilizzare in alternative le stazioni Vittorio Emanuele e Re di Roma. Per l'interscambio metro A/C utilizzate le stazioni Lodi e Re di Roma.