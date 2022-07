Concerto Maneskin, operazione #tuttiresponsabili riuscita: raccolte 200mila bottigliette

“Sono state complessivamente raccolte ed avviate al riciclo 200mila bottigliette di plastica” al concerto dei Maneskin.

Ama ha reso noto i risultati del piano messo in campo per garantire il decoro e la pulizia di Circo Massimo e delle strade attigue alla zona dove la band romana si è esibita il 9 luglio. Per l’occasione l’azienda municipalizzata aveva messo in campo decine di operatori e 55 cassonetti per la raccolta di rifiuti. Bidoncini che saranno impiegati anche in occasione del prossimo concerto di Ultimo, previsto per il 17 luglio.

L’operazione, lanciata dall’assessorato ai rifiuti del municipio I con lo slogan #tuttiresponsabili si è rivelata un successo. Una buona notizia perché, aveva spiegato l’assessore municipale Stefano Marin, sarebbe stata replicata anche per i prossimi eventi.

Per quanto riguarda le pulizie, sono scattate subito dopo la mezzanotte insieme alle operazioni di lavaggio per ripristinare il decoro sulle aree pedonali e stradali adiacenti al Circo Massimo. L’intervento, che ha visto impegnati 50 operatori con l’ausilio di 30 mezzi tra compattatori, veicoli a vasca, spazzatrici e lava-strade, ha permesso la riapertura delle strade interessate già alle prime luci di oggi.

Al di là del dato sulle bottigliette, Ama ha reso noto che “sono state rimosse circa 10 tonnellate di rifiuti indifferenziati. L’intervento, svolto in collaborazione con la polizia locale di Roma Capitale, si aggiunge ai servizi ordinari di igiene urbana programmati e svolti quotidianamente in tutta la città”.