Concerto Maneskin, il rischio contagio non blocca lo show. L'appello: "Tenete la mascherina"

Il concerto dei Maneskin, previsto a Roma il prossimo 9 luglio e sold out da mesi, si farà. Nonostante gli appelli dei medici, che vedono nell'evento la possibilità di un grande focolaio che aumenterebbe ancora la portata dei nuovi contagi da coronavirus, ormai in risalita da settimana, non c'è alle viste nessun dietrofront.

A certificare la presenza della rock band romana sul palco, è stato l'assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato: "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto. Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare".

Insomma, nessun rinvio ma un appello al buon senso sì. D'altronde sono stati proprio i medici a sollevare il problema. Al Circo Massimo, seppur all'aperto, sono attese 70 mila persone. Uno scenario già visto - per due volte - durante il concerto di Vasco Rossi. Giorni dopo, va detto, i contagi sono aumentati.

Da parte dei medici, arriva così l'appello ad essere cauti e prudenti, a indossare la Ffp2 anche all'aperto in queste occasioni di assembramento come quelle di sabato prossimo. "Non ho nulla contro i Maneskin, ma penso che in questa situazione le occasioni di assembramento andrebbero evitate, perché un concerto in cui entreranno in stretto contatto 70 mila giovani senza mascherina è foriero di molti contagi", dice Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg Lazio.

Più "morbido" ma preoccupato il presidente dell'Ordine dei medici (Omceo) di Roma, Antonio Magi: "Sono anche consapevole di quanto i giovani abbiano sofferto in questi anni a causa delle restrizioni per il Covid. Tuttavia, con l'aumento dei contagi che si registra, credo sia importante rivolgere ai ragazzi la raccomandazione di indossare la mascherina".

Secondo Roberto Cauda, infettivologo di Gemelli e Cattolica "pur non azzerando il rischio, le Ffp2 lo riducono, quindi la soluzione potrebbe rappresentare una via d'uscita anche se non sicura al 100%". In serata prende posizione il direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute Gianni Rezza: "Credo che si possa, quando ci sono delle aggregazioni, usare la mascherina. Quanto meno raccomandarne l'uso. Non stiamo parlando di obbligo, ma di buon senso e di raccomandazioni".

Sui social, invece, i fan tirano dritto. "Il senso di chiedere ai Maneskin di spostare il concerto quando altri mille artisti continuano a fare grandi concerti? Sarebbe stato più coerente rivolgersi a tutti gli artisti, non soltanto a loro" scrive un utente. "Il virus è un fan accanito di Damiano e va solo da lui?" fa eco un altro. E ancora:"Anche se i Maneskin spostassero il loro concerto, finché ci sono quelli di tutti gli altri artisti, non vedo cosa cambierebbe. Come se un concerto solo potesse evitare un aumento ulteriore dei contagi".