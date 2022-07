Coronavirus, l'appello dei medici di Roma: "Al concerto dei Maneskin con ffp2, c'è rischio contagio alto"

L'ondata estiva di Covid sta colpendo duramente il Lazio, con 13.555 nuovi contagi ieri, e Roma in particolare, con oltre 7mila casi sempre ieri. Il dato giornaliero più alto dal 26 gennaio. Nel momento più delicato di questa recrudescenza, sabato nella Capitale al Circo Massimo ci sarà il concerto del Maneskin: attese 80mila persone.

"Non possiamo certo impedire ai ragazzi di andare al concerto, dopo 2 anni di pandemia che li ha costretti a lockdown e sacrifici, ma il nostro consiglio è di indossare la mascherina Ffp2 che può evitare il contagio in una situazione di assembramento ad alto rischio", ha detto all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia.



"Spero che i ragazzi seguano questa raccomandazione e pensino anche ai rischi che possono far correre ai genitori e ai nonni una volta che tornano a casa dopo il concerto", aggiunge Magi che poi lancia una invito alle autorità competenti: "Occorre valutare rispetto ai dati epidemiologici, che ricordo ormai è chiaro che sono sottostimati per il proliferare di autodiagnosi a casa, di raccomandare la mascherina al chiuso. Ha grande efficacia contro la diffusione del Covid".