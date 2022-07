Concerto dei Maneskin, chiusa stazione Circo Massimo. Ecco il piano mobilità

Sabato al Circo Massimo il concerto dei Maneskin. Attese 70mila persone. Tra allestimenti, evento e infine smontaggio strutture, sono previste chiusure al traffico già dalle 7 della mattina di giovedì (e sino a domenica) su via dei Cerchi; poi, dalle 20 di venerdì e sino a cessate necessità di domenica, scatterà lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. E ancora, dalle 15 di sabato, è prevista la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello.

Complessivamente, saranno deviate 22 linee di bus: 3Nav, 8 bus, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, L07, L70, n716, nMC e nME. Il grosso delle deviazioni bus inizierà dal primo pomeriggio di sabato. Con alcune eccezioni.

La 628 si sposterà già da giovedì mattina, per la chiusura di via dei Cerchi. Le linee 81, 118, 160 e 715 cambieranno itinerario a partire dalle 20 di venerdì; la C3, la L07 e L70 sabato saranno deviate tutto il giorno; i collegamenti 85 e 87 saranno deviati solo domenica, per consentire il completamento dello smontaggio delle strutture; per quanto riguarda le linee notturne, la n716 e la nME si sposteranno sabato notte, mentre la nMC cambierà percorso nelle notti di venerdì e di sabato.

Dalla Questura è inoltre arrivata la richiesta, ad Atac, di chiudere, dalle 21 di sabato, sulla metro B, la stazione di Circo Massimo.