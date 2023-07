Concerto dei Guns N' Roses al Circo Massimo, le strade chiuse e i divieti

Sabato 8 luglio il Circo Massimo si prepara ad accogliere circa 45.000 persone pronte ad assistere all'atteso concerto dei Guns N' Roses, in programma a partire dalle 20,45. Proprio alla luce della quantità di fan che si riverseranno in centro, è stato disposto un piano viabilità che comprende divieti di sosta, deviazioni e chiusure di strada.

I divieti di sosta

Le prime chiusure con annessi divieti di sosta sono scattate già dalla notte tra mercoledì e giovedì su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro. Dalla mattina di venerdì, e sino a tutto sabato, vietato parcheggiare tra via del Circo Massimo, Clivo dei Publicii, piazza Bocca della Verità e sull'ultimo tatto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e piazza Bocca della Verità. Prevista una deroga al divieto solo per i veicoli degli operatori del mercato Coldiretti di via di San Teodoro.

Dalla sera di venerdì, divieti di sosta estesi su piazzale Ugo La Malfa e su un tratto di lungotevere Aventino e di viale Aventino (attenzione alla segnaletica). Sabato poi, dalla mattina, ulteriori limitazioni al parcheggio su via delle Terme Deciane e a piazza d Santa Prisca (eccetto i veicoli a servizio delle persone con disabilità) .

Le chiusure stradali

Sul fronte delle chiusure stradali, dalle 20 di venerdì e sino a cessate necessità di sabato interessano via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; via dell'Ara Massima di Ercole; via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin.

Inoltre, dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse al traffico anche via di San Gregorio; viale Aventino; piazza Bocca della Verità; via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

Le deviazioni bus

Con la chiusura di via dei Cerchi, la prima linea a deviare sarà la 628.

Dalle 20 di venerdì, si sposteranno i collegamenti bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781. Le notturne n716, nMC e nME saranno deviate le notti di venerdì e sabato. Sabato sarà deviata anche la C3.

Dalle 18 di sabato, possibile deviazione per 3NAV e 75. Nella giornata di domenica, possibile deviazione per 85 e 87.

Le modifiche al servizio metro

Sempre per ragioni di sicurezza, e su richiesta della questura, dalle 21 di sabato potrebbe essere chiusa la fermata Circo Massimo della linea B della metropolitana. Nel caso, in alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide.

Da ricordare che, il sabato, tutte le metropolitane sono attive sino all'1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale.

Da ricordare anche che 15 linee diurne sono attive tutte le notti sino alle ore 2. Si tratta dei collegamenti 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell'Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).