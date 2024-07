Concerto Coldplay a Roma. Cosa ha urlato Chris Martin dal palco dello Stadio Olimpico

L'ultima volta che i Coldplay sono stati a Roma, prima delle date 2024, fu 21 anni fa. Tanta attesa per la band britannica, che ha riempito lo Stadio Olimpico sabato 13 luglio. In 65mila hanno partecipato allo spettacolo, un evento attesissimo con biglietti finiti un anno fa, polverizzati in pochi minuti dal lancio delle prevendite.

Caldo al concerto dei Coldplay a Roma

Durante l'esibizione dei Coldplay di sabato 13 luglio, non è stato semplice avere a che fare con il caldo. Anche se lo show è iniziato alle 21, i cancelli dello stadio Olimpico si sono aperti dalle 17 e per le decine di migliaia di spettatori il caldo è stato un fattore chiave col quale combattere. Ma non solo per loro.

L'esclamazione di Chris Martin

Anche Chris Martin, 47 anni, co-fondatore della band nel 1996, non ha trattenuto un'esclamazione dal palco dello Stadio Olimpico, già dopo due canzoni: "Fa un caldo che si muore", le parole del frontman e cantante. Difficile dargli torto. A Roma in questi giorni le temperature diurne sono ben oltre i 35°C e la sera, anche scendendo, è l'umidità a contribuire all'afa. E un concerto con 65mila persone di sicuro non rende la situazione meno calda.