Concertone al Circo Massimo, raccolte oltre 40 tonnellate di rifiuti

Oltre 40 tonnellate di rifiuti da Ama nella zona del Circo Massimo dopo il concertone di Capodanno. È la stessa azienda a rendere noto i numeri del servizio svolto la notte di San Silvestro, predisposto in occasione del grande evento con cui la città ha celebrato la ripartenza dopo lo stop dovuto alla pandemia di covidò19.

Ama ha messo in campo una task-force dedicata composta da 250 operatori, con l’ausilio di circa 100 mezzi per occuparsi della risistemazione della zona del Circo Massimo, in cui la sera del 31 dicembre sono arrivate oltre 70.000 persone. Servizi di pulizia sono stati svolti nell’area esterna e nelle vie limitrofe con presidi, anche durante il concerto, ai varchi di accesso all’evento. Interventi straordinari sono poi scattati la mattina dell'1 gennaio nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, San Pietro/via della Conciliazione, ecc.

Il piano operativo predisposto in accordo con Roma Capitale ha tenuto impegnati gli uomini di Ama per tutta la giornata, anche per presidiare e monitore le aree pedonalizzate teatro degli eventi di “Capodarte 2023”, con lo svuotamento dei cestini nelle aree più frequentate del centro storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, rione Ebraico, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali, ecc. Quest’anno, inoltre, sono stati predisposti presidi fissi anche su alcune vie/piazze nevralgiche di tutti i municipi cittadini tra cui piazzale Flaminio, piazza Bologna, piazza Sempione, piazza S. Maria Consolatrice, piazza dei Consoli, viale Europa, piazza Anco Marzio, viale Marconi/piazza Fermi, piazza della Balduina, piazzale di Ponte Milvio.

Complessivamente, su tutto il territorio comunale, sono impiegati mille addetti per svolgere servizi di svuotamento dei cassonetti, attività di spazzamento e raccolta di eventuale materiale “misto” abbandonato intorno ai contenitori stradali. Sino alla giornata del 2 gli impianti di terzi non accettano rifiuti, ma restano in funzione gli impianti Ama per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Anche le officine dell’azienda sono aperte per garantire tutte le attività pianificate. Fino alla fine delle festività, inoltre, la municipalizzata capitolina ha predisposto il raddoppio della frequenza di raccolta degli imballaggi in cartone delle utenze commerciali, con prelievi quotidiani, sette giorni su sette. Nonostante le misure adottate, però, sono molte le zone di Roma in cui sono presenti cassonetti da cui i rifiuti e gli avanzi di pranzi e cenoni traboccano.