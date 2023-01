Oltre 70.000 persone al concerto al Circo Massimo. Gualtieri: "Roma è tornata"

Se ne aspettavano tra le 50.000 e le 60.000, ma alla fine sono state 70.000 le persone che hanno assistito al concertone di Capodanno organizzato al Circo Massimo, l’iniziativa voluta dal Comune per celebrare le ripartenza dopo lo stop ai grandi eventi legato alla pandemia di covid-19.

A snocciolare il numero è stato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: “La capienza delle 54 mila persone previste dal piano di sicurezza è stata raggiunta già alle ore 23,00, tanto che tutte le vie e le aree di accesso sono state gremite fino all’1,30 - ha detto l'assessore - Non accadeva da anni che un’iniziativa ideata, prodotta e finanziata dal Comune di Roma avesse un successo di questa portata. Siamo felici, perché vedere così tante persone in festa, giovani e famiglie, accorrere dalla periferia al centro città, migliaia di turisti, senza incidenti e piene di voglia di divertirsi era quello che volevamo con il sindaco Roberto Gualtieri”.

Il concertone al Circo massimo è iniziato intorno alle 21, a esibirsi sul palco per salutare il nuovo anno Madame, Elodie, Franco126 e Sangiovanni. Massicce le misure di sicurezza adottate per evitare problemi o disordini durante i festeggiamenti, tra cui anche l’ordinanza con cui il sindaco ha vietato di portare all’interno dell’area bevande in contenitori di vetro. Al concerto è seguito un dj set terminato intorno alle 2.30: “Roma è tornata - è stato il commento di Gualtieri - Auguro alle romane e ai romani, e a tutti i turisti che hanno scelto di trascorrere le feste nella nostra città, un nuovo anno di salute, di serenità e di pace”.