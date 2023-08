Concerti al Circo Massimo, cittadini dal sindaco: "Si faccia chiarezza"

Chiedono chiarezza sui pareri tecnici legati all'utilizzo del Circo Massimo per eventi pubblici, e dopo la lettera aperta mandata a inizio agosto, i cittadini sono stati accolti in Campidoglio. "Siamo stati ricevuti oggi (ieri ndr) da un delegato del Gabinetto del sindaco a cui abbiamo esposto il senso della nostra lettera aperta che non è finalizzata a bloccare l'uso del Circo Massimo per eventi pubblici, ma sapere i parametri oggettivi entro cui questi eventi sono consentiti" ha detto all'Adnkronos il presidente dell'associazione Amici dell'Aventino, Alessandro Olivieri.

Le polemiche sui i concerti al Circo Massimo

Tutto nasce dalle polemiche scaturite dopo il concerto di Travis Scott del 7 agosto. La musica ha fatto tremare la città, con una leggera scossa che è stata generata dai salti in contemporanea delle 70mila persone presenti all'evento. La direttrice del Parco archeologico del Colosseo, che include l'area del Circo Massimo, non ha gradito: "Non daremo più parere positivo per eventi di questo genere" aveva detto Alfonsina Russo. Da lì è partito lo scontro, con l'assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato che in un video ha attaccato l'archeologa: "Per fortuna i concerti al Circo Massimo non li decide Alfonsina Russo" ha detto.

Nonostante il muro dell'assessore, sembrava che il futuro dell'arena fosse riservato a opera e balletti, finché il Campidoglio non ha trovato una quadra con il ministero. Si va avanti con gli spettacoli ma con un meccanismo di controllo rafforzato. Le prescrizioni che vengono messe nero su bianco dal Parco archeologico in sede di autorizzazione devono essere tutte rispettate e in caso negativo, sanzionate le violazioni. La valutazione di ogni evento sarà "caso per caso, come sempre, attraverso tavolo tecnico apposito".

C'è però chi tra i cittadini aveva già chiesto di attenzionare la questione molto prima. "La nostra associazione, della quale fanno parte numerosi residenti del Colle Aventino, ha già manifestato in data 22 novembre 2022, attraverso un esposto inviato al Prefetto di Roma e, tra gli altri, per conoscenza agli uffici del suo assessorato alla Cultura, tutta la nostra preoccupazione per l'impatto che eventi quali i recenti concerti rock e rap possono avere sia sui monumenti archeologici dell’area contigua del Parco del Colosseo che sulla vita dei residenti del Rione Ripa". E ancora, "allora come oggi non chiedevamo la sottrazione alla fruizione pubblica dell'area monumentale del Circo Massimo, a condizione che questa fosse ritenuta compatibile ai pareri tecnici delle competenti sovrintendenze".

La richiesta dei cittadini

Da qui la richiesta di chiarezza espressa anche al delegato del gabinetto del sindaco che nella giornata di ieri li ha ricevuti. "Poi ci sono una serie di problematiche sulle vibrazioni, l'affollamento, la pulizia dell'area, ma quelle vengono in secondo ordine - proseguono ancora dal comitato - ciò che più ci preoccupa è: si può usare in maniera così intensa il Circo Massimo, di fronte al Palatino?". "Dal gabinetto del sindaco c'è stato ascolto" assicurano i cittadini, "noi a settembre convocheremo un'assemblea aperta alla giunta, ai consiglieri capitolini e ai parlamentari eletti a Roma per discutere del tema e fare delle proposte".