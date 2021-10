Manutenzione straordinaria alla rete idrica: sei Comuni senza acqua

Sospensione idrica in alcuni Comuni della valle dell'Aniene, in provincia di Roma, interessati da alcuni interventi di manutenzione straordinaria. A rimanere a secco Bellegra, Olevano Romano, Genazzano, Cave, Rocca di Cave e Palestrina. Come informa Acea Ato 2, "per effettuare improrogabili interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, venerdì 22 ottobre si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcuni Comuni della provincia di Roma alimentati dall’acquedotto Simbrivio.

Di conseguenza, dalle ore 15:00 di venerdì 22 ottobre alle ore 12:00 di sabato 23 ottobre 2021, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze delle seguenti zone: Bellegra, intero Comune; Olevano Romano, intero Comune; Genazzano, intero Comune; Cave, intero Comune; Rocca di Cave, zone Fosco e Santa Maria del Monte; Palestrina, zona Via Colle Sant’Agapito.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 15:00 di venerdì 22 ottobre alle ore 12:00 di sabato 23 ottobre 2021, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Bellegra: Piazza del Municipio. Genazzano: Piazzale della Repubblica e Piazza della Pace. Olevano Romano: Piazza San Rocco, Piazza Karol Wojtyla Via Vittorio Veneto, e angolo Strada Provinciale. Cave: Piazza Caduti di Nassiriya, Piazza Padre Ludovico Foschi, numero civico 3 e Via Prenestina, parcheggio cimitero. Rocca di Cave: Via di Cave di fronte al numero civico 21.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.