Grande successo per il canale whatsapp del Comune di Roma: 100mila iscritti in una settimana

Dal 13 settembre su Whatsapp sono attivi i canali, le chat di comunicazioni unidirezionali e Roma Capitale è il primo e unico Comune italiano a sperimentare in anteprima questa funzionalità.

Questo nuovo format della piattaforma di messaggistica permette all’amministratore in questo caso il Comune di Roma (qui il canale) di inviare una newsletter con informazioni di pubblica utilità riguardanti la città agli iscritti. Il canale in questione oggi conta quasi 100mila iscritti che hanno così accesso a tutto il mondo Inforoma (newsletter, Web Tv, news radio) e sulle attività e campagne di comunicazione istituzionali.

A dare il benvenuto ai quasi 100mila iscritti c'è il sindaco Roberto Gualtieri. "Sono davvero orgoglioso che siamo il primo e unico comune italiano scelto per questa nuova funzionalità che arriverà nei prossimi giorni su tutti i telefoni" - esordisce il Primo Cittadino che poi spiega cosa si troverà nel canale - "Sul canale trovate tutti gli aggiornamenti su quello che succede ogni giorno mobilità, trasporti, cantieri, servizi, scuole ed eventi per vivere al pieno Roma". Gualtieri inoltre annuncia che il canale coinvolgerà i romani per il raggiungimento di obiettivi comuni quali come rendere le strade della Capitale più sicure e aumentare la raccoltà differenziata".

Gli utenti non possono rispondere ai messaggi dell’amministratore ma possono inviare un feedback tramite le reazioni. Inoltre è garantita la privacy per la quale non è possibile vedere l’identità di ha effettualo l’accesso al canale.