Comune e Regione si tingono di rosso contro la violenza sulle donne

Anche quest'anno le sedi istituzionali dei due principali enti amministrativi si sono tinte di rosso per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. La sede del Comune a Palazzo Senatorio in Campidoglio e quella della Regione Lazio a Garbatella sono state illuminate da Acea con il colore simbolo della Giornata.

Un evento suggestivo che ha chiuso la giornata del 25 novembre, caratterizzata da decine di eventi in tutti i 15 municipi romani, organizzati dalle amministrazioni di prossimità in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità capitolino. L'evento principale si è tenuto nella sala della Protomoteca, dove esperti ed esperte si confronteranno in tre tavole rotonde dedicate alle istituzioni, al mondo dell’impresa e ai media per ragionare su come ciascuna parte può contribuire al superamento del fenomeno e il sostegno alle donne vittima di violenza.

La Regione a inizio mese aveva dato il via al progetto "I Am Io sono" realizzato da Roma Fotografia, con il supporto dell'assessorato alle pari opportunità e il patrocinio del I municipio in collaborazione con UnitelmaSapienza e Asilo Savoia.