Blocco assunzioni delle educatrici, il Comune incontra i sindacati: "Proroga o mobilitazione nazionale"

Il mancato rinnovo delle graduatorie per i nidi e le scuole dell’infanzia “impatta in maniera brutale su Roma e gli altri enti locali, mettendo a rischio l’offerta educativa e scolastica”. A dirlo è l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, nell’ambito di un incontro che si è svolto nella mattina di lunedì 26 febbraio con le organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa Ral e Rsu). All’incontro ha partecipato anche l’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli.

I punti dell’incontro

Secondo Catarci, la scelta del governo di prorogare le graduatorie compromette anche “la possibilità di impiego di migliaia di persone che garantiscono la tenuta delle 540 strutture educative e scolastiche della Capitale”. Per questo il primo punto su cui concordano Comune e sindacati è che “la proroga delle graduatorie costituisce la prima azione necessaria da parte del governo”. Un passaggio centrale, su cui Catarci si appella anche a “tutte le forze politiche che in Assemblea capitolina hanno sostenuto le mozioni di richiesta al Governo della proroga, affinché ci si mobiliti unitariamente per ottenere norme e risorse ad hoc per il personale della Capitale”. Un altro punto di contatto tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali è sull’avviamento di una “discussione sugli indirizzi relativi alla stesura del nuovo contratto nazionale decentrato affinché esso integri la possibilità di garantire la continuità lavorativa di chi è oggi occupato come supplente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali”.

Una mobilitazione nazionale

Nel corso dell’incontro la Fpl Uil ha fatto sapere di star lavorando per chiedere l’inserimento della proroga delle graduatorie in un emendamento al decreto Pnrr. Nel caso anche questa strada non fosse percorribile, l’organizzazione predisporrà una mobilitazione su scala nazionale. “Constatato che non ci sono i tempi per soluzioni alternative – spiega la Fpl Uil in una nota - ci mobiliteremo con l'obiettivo primario di salvaguardare il lavoro e l'apertura dei servizi del prossimo anno educativo scolastico, chiedendo l'immediata proroga delle graduatorie in essere, in modo da avere lo spazio temporale necessario per trovare soluzioni legislative e contrattuali utili a garantire continuità lavorativa a tutto il personale che da circa un decennio permette l'apertura e livelli di qualità dei servizi alla prima infanzia della nostra città e un percorso di stabilizzazione per almeno 1.000 unità entro l’anno educativo e scolastico 2024/2025. Così da non disperdere un patrimonio professionale prezioso per le strutture educative di Roma Capitale, ma anche di tutti gli altri Comuni che soffrono delle stesse difficoltà”.