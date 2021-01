Pomezia: due nuovi bus ibridi acquistati con i fondi europei, sulle strade da lunedì

Due nuovi bus ibridi sono stati acquistati dall’amministrazione comunale di Pomezia grazie ai fondi europei per condurre la città sempre più verso una mobilità sostenibile. I mezzi vanno ad ampliare la flotta dell’azienda di trasporto Troiani e saranno su strada già da lunedì con il vantaggio di essere ecologici e a basso consumo.

“Il sistema ibrido compatto rende l’autobus urbano ecologico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante, con conseguente riduzione delle emissioni” ha spiegato l’assessore Luca Tovalieri al termine della cerimonia di consegna dei veicoli. “Siamo orgogliosi di poter presentare questi nuovi autobus, sicuri e all’avanguardia, che da lunedì prossimo serviranno il centro cittadino - ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà – Stiamo lavorando con impegno e dedizione, implementando al meglio anche il trasporto pubblico, per garantire un rientro in classe in piena sicurezza non appena la didattica riprenderà in presenza anche per le superiori.”

A complimentarsi con l’amministrazione di Pomezia, il consigliere pentastellato del Comune di Roma Paolo Ferrara che attraverso un post Facebook ha pubblicato le immagini dei nuovi mezzi di trasporto, commentando: “Questi sono gli autobus ecologici e con consumi contenuti acquistati dall’’amministrazione guidata da Adriano Zuccalà grazie ai fondi europei.

Le nostre amministrazioni fanno passi avanti importanti verso la mobilità a basso impatto ambientale. I veicoli da domani serviranno il centro cittadino".