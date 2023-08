Servizio civile: il Comune cerca 52 volontari per progetti di percorsi digitali

Cinque progetti per un totale di cinquantadue volontari. Questi sono i numeri dei programmi e dei progetti di Roma Capitale alla ricerca di figure per i progetti di percorsi digitali.

Il progetto in cui c’è una maggiore ricerca di risorse (30 volontari) è quello “Servizi Anagrafici In Un Click”. Gli operatori agiranno in tutti i municipi (distribuiti come in foto) per aiutare le persone che hanno poca familiarità con internet e le tecnologie digitali e per usufruire in maniera autonoma ai servizi pubblici online.

@digitalizzandoimparo è il progetto attivo nel nono municipio e che si rivolge ai nuovi “fragili digitali” ovvero i cittadini minacciati dal divario digitale (soggetti che vivono in condizione di povertà, anziani, soggetti non occupati, disabili, immigrati, coloro che hanno un basso livello d’istruzione) e non in grado di accedere ai servizi online. Per questo progetto si è alla ricerca di 6 volontari.

Quattro sono le risorse ricercate per il progetto Anziani 2.0 del municipio II, nell’ambito di sviluppare la diffusione della cultura digitale nei confronti della popolazione più anziana.

Nel municipio IV agirà il progetto Basta un click con sei operatori che supporteranno l’educazione digitale e ridurranno l’ineguaglianza tra i cittadini, migliorando l’apprendimento e le competenze digitali.

Nel municipio XIII avrà vita il lo Sportello Polifunzionale al Cittadino. nell'ottica di favorire i servizi di prossimità, persegue l’obiettivo di mettere in rete le azioni presenti sul territorio, e di diminuire il divario digitale tra l’Amministrazione e la cittadinanza è prevista la ricerca di 6 volontari.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione ad un solo progetto di servizio civile e seguire i passi e le regole di ogni singolo progetto.