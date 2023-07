I computer del Comune di Roma in tilt. E le pratiche si accumulano prima delle ferie estive

Posta elettronica fuori uso con le mail dei cittadini che rimangono da leggere, il programma del protocollo in blocco e le richieste fatte agli uffici che non vengono evase. Centinaia le pratiche accumulate, proprio a ridosso del periodo estivo quando le ferie dei dipendenti capitolini lasceranno gli uffici in buona parte sguarniti. Senza la totalità del personale che pure, ormai da tempo ed in attesa delle nuove assunzioni, è sempre carente.

L'aggiornamento che ha mandato in tilt i computer del Comune

È bastato un aggiornamento ai terminali per mandare in tilt buona parte dei programmi e dei computer del Comune. Quelli che servono agli impiegati per evadere le richieste dell’utenza. Dei romani. Paralizzati interi uffici che lavorano principalmente con istanze online, come il commercio o la scuola. Problemi anche per chi è chiamato a verbalizzare consigli e commissioni.

Posta elettronica e protocollo di Roma Capitale rallentati

“Dopo l’aggiornamento mi sono ritrovata con il pc bloccato, ci si mette un’eternità per accedere al portale e alcuni file non riescono ad essere letti. Così è impossibile lavorare” - si sfoga una dipendente. “E’ un incubo” - rilancia un altro. Qualcuno è preoccupato per i ritardi e per quelle pratiche che diventano sempre di più proprio nei giorni che precedono le ferie. “Abbiamo fatto l’aggiornamento richiesto l’ultima settimana di giugno, chi ha fatto il ponte del 29 al rientro ha trovato il caos. Si è tutto impallato” - raccontano alcuni impiegati. Enorme il lavoro degli informatici chiamati a passare al setaccio ogni computer dei loro colleghi: verificare l’aggiornamento, in alcuni casi disinstallarlo riprovando a ripetere l’operazione. “Ad oggi lavoriamo con forti rallentamenti su posta e protocollo” - confermano alcuni uffici ai nostri microfoni. “Ma d’altronde - constatano i dipendenti capitolini - qui i malfunzionamenti sono costanti”.