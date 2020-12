Mercato immobiliare, a Roma nei primi sei mesi del 2020 il 17 per cento delle abitazioni è stato comprato per investimento

Il 17,1 per cento delle compravendite immobiliari di abitazioni avvenute a Roma nei primi sei mesi del 2020 riguarda un investimento contro una media nazionale del 16,8 per cento. La percentuale più alta rispetto al resto della provincia, dove questo numero, escludendo il territorio della Capitale, è più contenuta, pari al 12,2 per cento. Analizzando l'intera regione Lazio, invece, si evince che la percentuale di acquisti per investimento si attesta al 16,4 per cento.

Sono i dati che emergono dall'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato un campione di compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre del 2020. L'analisi si è focalizzata sul motivo dell'acquisto delle abitazioni a Roma, in provincia (escluso il capoluogo) e nell'intera regione.

Roma

A Roma si evidenzia che il 17,1 per cento delle compravendite riguarda l’investimento mentre l’82,9 per cento riguarda l’acquisto dell’abitazione principale, contro il 77,6 per cento della media nazionale. Nel primo semestre del 2019 gli acquisti per investimento si attestavano al 17,5 per cento, la percentuale è pressoché stabile. Nessuna compravendita per le case vacanza la cui percentuale, invece, nel resto del Paese si attesta 5,6 per cento.

Provincia

La percentuale di acquisti per investimento è più contenuta in provincia, dove il 12,2 per cento delle compravendite ha questa finalità, in percentuale analoga al primo semestre 2019 quando era del 12 per cento. L’8,3 per cento riguarda la casa vacanza, mentre il 79,5% è relativa all’abitazione principale.

Lazio

Infine, analizzando l’intera regione Lazio, si evince che la percentuale di acquisti per investimento si attesta al 16,4 per cento, il 4,9 per cento riguarda la compravendita di case vacanza e il 78,8 per cento delle transazioni riguarda l’abitazione principale. Nel primo semestre del 2019 la percentuale di acquisti per investimento si attestava al 18,3 per cento.