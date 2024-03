Silvia Cavalli è la nuova commissaria straordinaria dell’Asl Roma 5, assumerà l’incarico a partire da sabato 23 marzo, come previsto dal decreto firmato dal presidente della Regione, Francesco Rocca. Cavalli lascia dunque il ruolo di direttrice generale della Asl di Latina per assumere quello di commissaria straordinaria della Asl 5. Un incarico che manterrà fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Sono inclusi nella Asl Roma 5 i distretti sanitari di: Guidonia, Monterotondo, Colleferro, Subiaco, Palestrina, e Tivoli. Proprio pochi giorni fa il presidente Rocca ha annunciato la graduale riapertura, a partire dal 25 marzo, dell’Ospedale San Giovanni Evangelista, in cui è scoppiato un incendio nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2023, costato la vita a tre persone. Un'altra questione importante, legata all’Asl Roma 5 è anche il Nuovo Ospedale Tiburtino, che ha acceso uno scontro tra Rocca e l’ex assessore alla Sanità Alessio D’Amato, perché il terreno scelto dalla precedente giunta Zingaretti per la costruzione del nosocomio “è a rischio idrogeologico” spiega il presidente della Regione.

A Cavalli sono arrivati gli auguri dell’assessore al Bilancio della Regione, Giancarlo Righini: “Un incarico di particolare responsabilità in un territorio in cui la Regione sta investendo molto al fine di migliorare il servizio e l’offerta sanitaria per i cittadini – spiega -. Sfide importanti a partire dalla riapertura dell'ospedale di Tivoli fino ad arrivare al Nuovo Ospedale Tiburtino. È per questo che l'esperienza e le capacità manageriali di Silvia Cavalli rappresentano una garanzia per raggiungere gli obiettivi prefissati”.