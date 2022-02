Commercio: dal 1 aprile torna il pagamento del suolo pubblico per i tavolini all'aperto

Con la fine dello stato di emergenza – fissato al prossimo 31 marzo – decade il benefit di Stato ai commercianti: dal 1° aprile torneranno a pagare l’occupazione del suolo pubblico. Un provvedimento, annunciato anche dall’assessora al commercio di Roma Capitale, Monica Lucarelli, che non ha trovato però il favore del Movimento Cinque Stelle. A commentare è il pentastellato Daniele Diaco, consigliere comunale: “Ritirino il provvedimento o saremo costretti a chiedere le loro dimissioni”.

In linea con le iniziative già annunciate nelle scorse settimane, finalizzate a contrastare il degrado e il ‘tavolino selvaggio’ – soprattutto nel Centro storico – l’amministrazione comunale ha annunciato il ripristino del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico con la fine dello stato di emergenza. Ricordiamo che, era stato sospeso per supportare gli esercenti in una particolare fase storica, immediatamente successiva alle chiusure imposte dal governo. La ratio del provvedimento nazionale era la seguente: consentire, attraverso i tavolini all'aperto (concessi gratuitamente), di recuperare i posti a sedere persi all'interno.

Sul provvedimento - che entrerà in vigore il 1° aprile appunto - l’assessora al commercio della giunta Gualtieri, Monica Lucarelli, ha spiegato: "Roma ha la tassazione d'occupazione tra le più basse d'Italia". Non solo, dall'amministrazione comunale c'è anche l’intenzione di lavorare ad un codice degli arredi che veda sedie e tavolini in sintonia con il patrimonio architettonico e culturale della città. Insomma, creare quel giusto mix che non disturbi il panorama. Infine, i dehors dovranno essere posizionati entro 25 metri dal locale e a vigilare che le regole vengano rispettate ci saranno gli agenti della polizia locale: i caschi bianchi lavoreranno di concerto con i Municipi di riferimento.

Un provvedimento che, come anticipato, non ha trovato d'accordo i pentastellati del Campidoglio, in particolare Daniele Diaco che ha commentato così l'iniziativa: "Il sindaco Gualtieri e la sua assessora alle attività produttive Monica Lucarelli hanno deciso, con un folle provvedimento ammazza-Roma, che dal primo aprile l’occupazione di suolo pubblico si tornerà a pagare". Il consigliere, già prsidente della commissione ambiente nella passata consiliatura ha aggiunto: "Smantellare adesso i dehors, con la bella stagione alle porte, significa privare i cittadini di uno spazio che tutela la salute pubblica e che incentiverebbe non poco il depresso settore del turismo - ha concluso - Se non ritirano immediatamente questo provvedimento, saremo costretti a chiedere le dimissioni immediate di Gualtieri e della sua Giunta".