Il comitato degli psicoterapeuti: "Evitare accostamento tra sette religiose e prassi medica consolidata"

Dopo la pubblicazione dell'articolo Sette, guru, santoni. La nuova mappa dell’occulto romano”, gli psicoterapeuti della rivista di psichiatria e psicoterapia "iI sogno della Farfalla" hanno scritto alla nostra redazione. Di seguito la loro lettera, che pubblichiamo integralmente:

Siamo psicologi, psichiatri, e psicoterapeuti che fanno parte del Comitato Editoriale della Rivista di psichiatria e psicoterapia “Il sogno della farfalla” che si riconosce nella teoria e nella prassi del professor Massimo Fagioli. In merito al vostro articolo ,vogliamo precisare alcuni aspetti per noi importanti .

Innanzitutto condividiamo pienamente la risposta a voi inviata dalla Fondazione M.F e da voi pubblicata in data 05.04.24. Sottoliniamo alla direzione di questo giornale che l’informazione così fatta oltre ad essere falsa e superficiale, lede fortemente non solo l’immagine pubblica della teoria, la prassi e l’immagine del professor Massimo Fagioli ma anche quella di centinaia di psicoterapeuti che si ispirano al suo pensiero nell’ambito della loro professione.

Si ribadisce che si tratta di professionisti, medici e psicologi, psicoterapeuti regolarmente abilitati alla professione dallo Stato Italiano. La nostra prassi terapeutica è consolidata da molti anni e trova applicazione sia negli studi privati che nel Servizio Sanitario Nazionale in Italia e anche all’estero (CSM, SPDC, Comunità Terapeutiche, REMS, Neuropsichiatria infantile, etc.) in piena collaborazione con colleghi di altri orientamenti.

Alla luce di quanto detto, non vi è niente di “occulto” o “religioso”, come voi vorreste lasciare intendere. Vogliamo aggiungere un’altra considerazione per noi molto importante: al di là della superficialità e della falsità delle allusioni, questo vostro articolo, nel momento in cui lede o mette in dubbio la nostra identità professionale di medici, psicologi e psicoterapeuti, potrebbe compromettere la fiducia dei nostri pazienti, recando loro un grave danno psicologico.

E’ importante sottolineare come la fiducia nel rapporto medico-paziente sia l’elemento fondante di quella alleanza terapeutica che permette la cura della malattia psichica. Vi invitiamo pertanto a tenere presente le gravi conseguenze che questo genere di informazione potrebbe avere nella complessità e delicatezza della relazione terapeutica. Pensiamo infatti che sia necessario evitare ogni accostamento tra sette religiose e una prassi medica consolidata e regolarmente autorizzata dallo Stato.

Inoltre, non meno grave e diffamatorio, nell’ articolo del 25.03.24, apparso nella vostra rubrica Dossier a titolo “Cosa resta dei “fagiolini” , la teoria del professor Massimo Fagioli è stata letta in chiave omofobica e razzista, cosa che non corrisponde minimamente alla verità del suo pensiero che ha sempre rifiutato ogni discriminazione degli esseri umani in base alle caratteristiche fisiche o ad orientamenti sessuali o religiosi.

Speriamo che simili episodi di disinformazione non si verifichino mai più.