Servizio intensificato delle linee bus C per raggiungere i cimiteri cittadini

Da mercoledì 19 ottobre a mercoledì 2 novembre 2022, in occasione della commemorazione dei defunti, verrà intensificato il servizio dei collegamenti bus che raggiungono i cimiteri cittadini della Capitale.

Di seguito tutte le linee con i relativi servizi per raggiungere i diversi cimiteri della città

Per raggiungere il cimitero Flaminio:

La linea C1 raddoppia il servizio)

La Linea C2 effettua servizio nelle giornate feriali e lo intensifica al sabato e nei festivi

Per la linea C3 invariato il servizio al sabato e festivi ma viene attivato la C3L (piazza Mancini - Cimitero Flaminio) per utti i giorni nel periodo considerato

Le linee C4-C5-C6-C7 effettuano servizio anche dal lunedì al venerdì.

Per il cimitero Laurentino servizio attivo dal lunedì al venerdì per le linee C8, C11 E C13. Per raggiungere il cimitero San Vittorino la linea C9 è attiva anche dal lunedì al venerdì mentre la 042 intensifica il suo traffico nelle giornate festive del 23, 30 ottobre e 1 novembre. Per il cimitero di Santa Maria di Galeria la 024 effettua servizio nelle giornate festive del 23 e 30 ottobre e del primo novembre adottando il consueto orario feriale mentre per cimitero di Ostia Antica la C19 intensifica il servizio nelle giornate di sabato e festive e nel feriale di mercoledì 2 novembre.

Infine il cimitero monumentale del Verano oltre alla linee C2 e C3 è raggiungibile tramite il servizio urbano di trasporto pubblico tramite le linee: 3, 19, 71, 88, 163, 448, 492, 542 e 545.