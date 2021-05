Vaccini nel Lazio, oggi al via le prenotazioni per le somministrazioni nelle farmacie: ecco come fare

Inizia da oggi la fase di prenotazione dei vaccini anti Covid che verrano inoculati nelle farmacie di Roma e del Lazio, mentre da domani - martedì 25 maggio - ci sarà l'avvio delle prenotazioni per il personale Aire, gli italiani residenti all'estero, il personale navigante e il personale delle ambasciate presenti a Roma. Un nuovo passo, dunque, per aumentare il numero di vaccinati dopo l'open day dello scorso week end - che ha coinvolto anche gli over 35 - e l'attesa per le pronotazioni per i maturandi.

Il vaccino sarà il monodose Johnson & Johnson (Janssen). L'elenco delle farmacie che, aderendo alla campagna vaccinale anti Covid-19 sono state inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione, è presente sul sito della Regione. Sono 1000 le farmacie nel Lazio pronte a iniettare i vaccini, di cui più della metà (circa 540) a Roma.

L'accesso alla vaccinazione in farmacia avverrà unicamente attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell'ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie. Le prenotazioni partiranno oggi mentre le somministrazioni inizieranno a partire da martedì 1 giugno, mentre qualcuno ha scelto di iniziare le inoculazioni dal 7 giugno, per sistemare le postazioni.

Le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio che vogliono prenotare il vaccino dovranno avere la propria tessera sanitaria in corso di validità, per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM posto sul retro della tessera, scegliere nell'elenco la farmacia dove intendono ricevere il vaccino, selezionare il giorno utile e lasciare il proprio numero di telefono: la Farmacia scelta chiamerà per fissare l'orario dell'appuntamento.