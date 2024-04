Come diventare presidente di seggio o scrutatore. E quanto si guadagna lavorando per le europee

Roma Capitale cerca presidenti di seggio e scrutatori che possano aprire e gestire i seggi elettorali in vista delle prossime elezioni europee.

Le elezioni europee

L’8 e il 9 giugno si vota infatti per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo composto complessivamente da 720 deputati che si riuniscono in gruppi politici e sono organizzati non già per nazionalità bensì per affinità politiche. Urne aperte dalle ore 14 alle ore 22 di sabato 8 e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno.

Come diventare presidente di seggio o scrutatore

Affinché le operazioni elettorali si svolgano correttamente e consntano a tutti di esercitare il voto c’è bisogno che i seggi si compongano nella loro totalità. Ecco dunque come diventare presidente di seggio o scrutatore in una delle sezioni di Roma.

Il requisito richiesto a tutti i candidati è l'iscrizione nelle liste elettorali di Roma. Per i presidenti è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per gli scrutatori è richiesta la conclusione della scuola dell’obbligo. I presidenti di seggio che non sono già iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale depositato presso la Corte d’Appello di Roma, potranno presentare la propria candidatura al Comune entro il 4 giugno 2024. Sono previste specifiche facilitazioni per gli studenti universitari

In caso di nomina il presidente dovrà scegliere una persona di fiducia, iscritta nelle liste elettorali di Roma Capitale, in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per svolgere funzioni di segretario di seggio, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.

Come inviare la domanda per scrutatore e presidente di seggi

Una volta compilati i moduli disponibili sul sito di Roma Capitale, la comunicazione di disponibilità dovrà essere inviata al Dipartimento Decentramento Servizi Delegati e Città in 15 minuti, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali e U.O. Partecipazione. Da allegare anche una copia del documento di identità del dichiarante. La domanda potrà essere presentata tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo albi.elettorale@comune.roma.it; per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it; a mano presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento sopra indicato, in via Luigi Petroselli n. 50 – terzo piano.

Quanto si guadagna come presidente, segretario e scrutatore

Gli incarichi di presidente di seggio, segretario e scrutatore sono riconosciuti e remunerati. Per i presidenti di seggio il compenso ammonta a 138 euro per i presidenti dei seggi ordinari; 82,80 per i presidenti di seggi speciali. Gli scrutatori percepiranno invece 110,40 euro, come i segretari. 56,35 euro per gli scrutatori dei seggi speciali.